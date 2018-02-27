Зимние городские фестивали закончились, следующий — пасхальный — будет только в апреле. «В последнее время карусель потеряла былую популярность среди жителей города, — сообщает префектура. — Ее посещаемость в будние дни составляет всего несколько человек, на выходных — чуть больше».

Карусель требует постоянного обслуживания, электроэнергии, отмечается в сообщении, поэтому решено сократить режим её работы. Скорее всего, она будет работать по выходным дням и праздникам. В последнее время стоят морозы — уменьшение посетителей вполне объяснимо.