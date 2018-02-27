На площади Юности разбирают торговые домики, демонтировали ледяную горку, мини-площадку для сноуборда, увезли инсталляции в виде светящихся деревьев. Каток открыт, а карусель не будет работать каждый день — не востребована, говорят в зеленоградской администрации.
Зимние городские фестивали закончились, следующий — пасхальный — будет только в апреле. «В последнее время карусель потеряла былую популярность среди жителей города, — сообщает префектура. — Ее посещаемость в будние дни составляет всего несколько человек, на выходных — чуть больше».
Карусель требует постоянного обслуживания, электроэнергии, отмечается в сообщении, поэтому решено сократить режим её работы. Скорее всего, она будет работать по выходным дням и праздникам. В последнее время стоят морозы — уменьшение посетителей вполне объяснимо.
В начале года зеленоградская администрация договорилась с организаторами фестивалей, чтобы двухэтажную карусель оставили на площади Юности — до середины февраля, а в перспективе и до конца года, — а не увозили, как другие фестивальные объекты.
Зато на площади появились юбилейные инсталляции — Зелик, Электроника и Микрочип, выбранные префектурой талисманами 60-летия Зеленограда. Куклы призваны олицетворять науку, высокие технологии, экологию и молодость. Также установлены щиты и конструкции с юбилейной символикой.
Следующий фестиваль с торговлей и развлекательной программой — «Пасхальный дар» — пройдет с 5 по 15 апреля. К началу апреля на площадь Юности должны привезти торговые павильоны и различные фестивальные объекты — спортплощадки, инсталляции, качели и прочее.
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