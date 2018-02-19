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«ВкусВилл» и «Избенка» перестали выдавать бесплатные пакеты 19.02.2018 ZELENOGRAD.RU

С 19 февраля торговая сеть «ВкусВилл» отказалась от бесплатных пакетов, чтобы сократить их потребление — по предложению «Гринпис». Раньше их выдавали при покупке от 500 рублей. Теперь маленький пакет стоит 3 рубля, большой — 5 рублей. Также покупателям предлагают купить многоразовую сумку за 17 рублей.

Пластиковые фасовочные пакеты остаются, поскольку, по санитарным правилам, неупакованные овощи и фрукты взвешивать в магазинах нельзя. «ВкусВилл» разрабатывает проект по сбору упаковки из-под продуктов и тех же пакетов для дальнейшей переработки, а доходы от продажи пакетов будут направляться в экологические проекты, отмечается в сообщении.

В прошлом году «Гринпис России» добился от сети «Ашан» отказа от выдачи покупателям пластиковых одноразовых пакетов из экологических соображений. Пластик составляет большую часть мусора, пакеты почти не перерабатываются, разлагаются сотни лет. На свалках они распадаются на мелкие частицы, которые попадают в воду и почву, загрязняют их и приводят к гибели животных, которые принимают остатки пакетов за еду.

Теперь на призыв экологов отреагировал и «ВкусВилл». «Пакеты, которые мы используем, — оксобиоразлагаемые, в них есть специальная добавка, благодаря которой они распадаются на фрагменты за несколько месяцев, — говорится в заявлении компании. — Но в настоящее время в России нет системы сбора и переработки органических отходов. Это означает, что биоразлагаемые пластики не способны полностью и безопасно разлагаться в условиях полигона».

Из крупных российских торговых сетей только «Азбука вкуса» продолжает выдавать покупателям бесплатные пакеты.

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