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«Ашан» перестал выдавать покупателям бесплатные пакеты 15.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Сеть гипермаркетов отказалась от выдачи пластиковых одноразовых пакетов из экологических соображений, а в перспективе не будут их и продавать. Вместо пластика покупателям предложат покупать экопакеты или бумажные пакеты и сумки многоразового использования.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Ашана». В «Ашане», расположенном в ТРЦ «Зеленопарк», уже примерно неделю покупателям раздают остатки пластиковых пакетов, а с 15 ноября таких пакетов не должно остаться ни в одном магазине сети. Взамен предлагаются бумажные и экопакеты, на 40% состоящие из переработанных материалов. Свое решение компания объяснила обязательствами снизить негативное влияние на окружающую среду. Пластик составляет большую часть мусора, который ежегодно попадает в Мировой океан.

«Гринпис» расценивает это решение, как личную победу, поскольку организация добивалась от «Ашана» прекращения раздачи бесплатных одноразовых пакетов с 2012 года. Тогда сеть оказалась не готова к этому шагу, но внедрила многоразовые сумки и открыла во многих гипермаркетах «Зелёные кассы», на которых не выдавались бесплатные пакеты, сообщает пресс-служба «Гринписа».

Из крупнейших российских ритейлеров только «Азбука вкуса» продолжает бесплатно выдавать покупателям пластиковые пакеты. В перспективе «Гринпис» добивается, чтобы торговые сети вообще отказались от продажи одноразовых пластиковых пакетов и заменить их многоразовыми сумками и мешочками.

В октябре спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов призвал ввести специальный сбор, взимаемый за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. По его мнению, такой сбор обеспечит конкуренцию
пластиковых и бумажных пакетов. И если их цена будет одинаковая, люди выберут бумажные.

Поддерживаете ли вы решение «Ашана» перестать раздавать бесплатные пластиковые пакеты?
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Анна Леонтьева
3 часа назад
Фрукты и овощи для взвешивания тоже со временем будут в бумажные пакеты складываться?
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