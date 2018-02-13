Инцидент произошёл утром 13 февраля возле станции Подсолнечная: отъехав от платформы поезд простоял два часа на тупиковом пути и вернулся на станцию. Только после этого пассажиры смогли пересесть на другую электричку. Машинист не мог высадить пассажиров прямо на пути, а поломка не позволяла двигаться дальше.
Электропоезд №6705 отправился из Твери в 6:03, а на Подсолнечную приехал около 7:50, с опозданием на 20 минут. «Проехали до бетонного завода, стояли 2 часа, пропустили все электрички, которые задержались, вроде что-то с поездом не так — написал в своем Инстаграме dj_denis_ego. — Машинист по громкой связи сказал, что ждёт разрешения на движение от начальника станции. В итоге нас вернули на второй путь станции Подсолнечная, в это время на первой стояла электричка на Москву, все побежали на нее».
Задержка возникла из-за неисправности подвижного состава, а её характер не позволял локомотивной бригаде сделать окончательный вывод о дальнейшем движении без дополнительного осмотра, сообщили Zelenograd.ru в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». По прибытию на станцию Подсолнечная пассажирам предложили пересесть на идущие следом поезда, в том числе на скоростную «Ласточку» — без оплаты сбора за оформление билета в поезде. После этого поезд с оставшимися в нём пассажирами был отставлен на боковой путь.
После проверки машинист подтвердил неисправность подвижного состава, не позволяющий продолжить движение. Машинист принял единственное верное решение — не высаживать пассажиров на тупиковом пути, где нет платформы, чтобы не подвергать людей опасности, отметили в МТППК. После того, как электричка вернулась на Подсолнечную, работники станции и машинист сообщили пассажирам, что надо перейти через надземный пешеходный мост на первую платформу, чтобы пересесть в следующий в сторону Москвы поезд. Некоторые пошли прямо по путям. Для пересадки полностью открыли турникеты, стоянка следующего поезда была увеличена. «Московско-Тверская ППК приносит пассажирам искренние извинения за задержку, однако напоминает, что безопасность пассажиров всегда была и будет приоритетом для компании», отмечает перевозчик.
Почему пассажиры остались в этой электричке, а не пересели в другую еще на Подсолнечной? Машинист объявил, что поезд будет на запасном пути, но отправление обещал в 8:30, это показалось приемлемым в тот момент, написала одна из пассажиров этой электричке в группе «Ленинградское направление». Но двухчасового стояния никто из пассажиров, естественно, не ожидал. Другая пассажирка пишет, что объявления не услышала или не обратила на него внимания, садясь в поезд на Подсолнечной.
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Мне кажется в таких случаях должен быть на участке дежурный тепловоз.
И если машинист не может устранить неисправность в течении 20 минут, то независимо от действий машиниста этот тепловоз должен выйти на встречу и забрать (подхватить) сломанный состав.
Диспетчер должен был организовать вывоз сломанного состава с перегона через 20 минут!!! Какие блин 2 часа??!!!
Октябрьская дорога с таким напряжённым графиком. Сапсаны через каждые 30 минут идут с иностранцами. А тут 2 часа застой.
Часть стоимости билетов надо возвращать ща опоздание путем перевода на карточку и налом в кассе.