Задержка возникла из-за неисправности подвижного состава, а её характер не позволял локомотивной бригаде сделать окончательный вывод о дальнейшем движении без дополнительного осмотра, сообщили Zelenograd.ru в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». По прибытию на станцию Подсолнечная пассажирам предложили пересесть на идущие следом поезда, в том числе на скоростную «Ласточку» — без оплаты сбора за оформление билета в поезде. После этого поезд с оставшимися в нём пассажирами был отставлен на боковой путь.

После проверки машинист подтвердил неисправность подвижного состава, не позволяющий продолжить движение. Машинист принял единственное верное решение — не высаживать пассажиров на тупиковом пути, где нет платформы, чтобы не подвергать людей опасности, отметили в МТППК. После того, как электричка вернулась на Подсолнечную, работники станции и машинист сообщили пассажирам, что надо перейти через надземный пешеходный мост на первую платформу, чтобы пересесть в следующий в сторону Москвы поезд. Некоторые пошли прямо по путям. Для пересадки полностью открыли турникеты, стоянка следующего поезда была увеличена. «Московско-Тверская ППК приносит пассажирам искренние извинения за задержку, однако напоминает, что безопасность пассажиров всегда была и будет приоритетом для компании», отмечает перевозчик.

Почему пассажиры остались в этой электричке, а не пересели в другую еще на Подсолнечной? Машинист объявил, что поезд будет на запасном пути, но отправление обещал в 8:30, это показалось приемлемым в тот момент, написала одна из пассажиров этой электричке в группе «Ленинградское направление». Но двухчасового стояния никто из пассажиров, естественно, не ожидал. Другая пассажирка пишет, что объявления не услышала или не обратила на него внимания, садясь в поезд на Подсолнечной.