Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Ленинградское шоссе будут перекрывать по ночам с 10 до 14 февраля 09.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Движение транспорта будут останавливать в течение четырех ночей, с 1:00 до 6:00, на 46-м километре Ленинградки у деревни Дурыкино. Остановки будут на 25 минут каждый час.

Временное ограничение движения у поворота на Звенигород возле Дурыкино связано со строительством Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщает Управление дороги (Упрдор «Россия»). В этом месте будут монтировать пролетные строения эстакады над Ленинградским шоссе. Управление приносит извинения водителям за временные неудобства.

Реклама
Крупной медицинской фирме требуется помещение на 1 этаже 50-60 м2 с отдельным входом Объявления
Автосервис СТО Зеленоград = все виды слесарных работ, автомойка, шиномонтаж. Объявления
Почта влюбленных — ТК «Панфиловский» доставит вашу валентинку в любую точку страны Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В феврале

Скидка на напольную
плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
В феврале

Скидка на напольную
плитку 10%
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама