Движение транспорта будут останавливать в течение четырех ночей, с 1:00 до 6:00, на 46-м километре Ленинградки у деревни Дурыкино. Остановки будут на 25 минут каждый час.

Временное ограничение движения у поворота на Звенигород возле Дурыкино связано со строительством Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщает Управление дороги (Упрдор «Россия»). В этом месте будут монтировать пролетные строения эстакады над Ленинградским шоссе. Управление приносит извинения водителям за временные неудобства.