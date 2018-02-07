Объявлен конкурс на строительство второго выхода со станции «Лихоборы» и надземный переход с неё на платформу НАТИ Ленинградского направления. Мост пройдет от уровня третьего этажа над железнодорожными путями.
Возле станции МЦК построят пересадочный комплекс: трехэтажный терминал, переходы к станции «Лихоборы» и платформе НАТИ. В терминал можно будет войти со стороны Октябрьской железной дороги (с проектируемого проезда 490) и пешеходного перехода от станции «Лихоборы». В терминале устроят зону досмотра, лестницы, лифт, эскалаторы, туалеты, билетные кассы. Для транзитного пропуска пассажиров построят павильон с входом и выходом на платформу НАТИ. Для строительства потребуются технологические «окна» — то есть, перерывы в движении пригородных поездов. Завершить работы предполагается не позже 31 декабря 2018 года.
Проектом также предусматривается удлинение пассажирских платформ. Пересадочный комплекс — часть ТПУ «Лихоборы» («Николаевская»). Также планируется реконструкция проезда Черепановых, строительство торгового центра с парковкой на тысячу машиномест, спортплощадками, многоуровневого гаража.
С открытием станции МЦК «Лихоборы» пассажиры электричек шли к её вестибюлю от платформы НАТИ по улице. С сентября прошлого года из-за строительства Северо-Восточной хорды путь изменился - теперь надо идти по улице и подземному переходу.
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