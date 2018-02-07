Возле станции МЦК построят пересадочный комплекс: трехэтажный терминал, переходы к станции «Лихоборы» и платформе НАТИ. В терминал можно будет войти со стороны Октябрьской железной дороги (с проектируемого проезда 490) и пешеходного перехода от станции «Лихоборы». В терминале устроят зону досмотра, лестницы, лифт, эскалаторы, туалеты, билетные кассы. Для транзитного пропуска пассажиров построят павильон с входом и выходом на платформу НАТИ. Для строительства потребуются технологические «окна» — то есть, перерывы в движении пригородных поездов. Завершить работы предполагается не позже 31 декабря 2018 года.