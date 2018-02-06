Управление внутренних дел Зеленограда опубликовало отчеты о проделанной работе в 2017 году по районам. В каждом из них приведены различные данные, призванные показать, какие преступления происходят в округе и как их раскрывает полиция. Данные всех отчетов, которые можно сравнивать, мы свели в единую таблицу. Получилось, что каждый отдел полиции раскрывает статистику только по определенным показателям — их список у каждого свой. Похоже, это тот случай, когда пропуски в таблице говорят сами за себя.
Сейчас Зеленоград делится на пять районов, но раньше их было три, поэтому и отделов полиции осталось три. В таблице мы показываем, какие преступления и правонарушения упоминали в отчетах, и на сколько процентов уменьшилось или увеличилось их количество по сравнению с 2016 годом. Если строка пустая — значит, никакой информации нет.
Из 14 показателей меньше всех — только три — раскрыл отдел полиции районов Силино и Старое Крюково. На втором месте по открытости с восемью открытыми показателям — Крюково. И самым открытым оказалась полиция районов Матушкино и Савёлки. Но даже у них часть важных показателей в отчёте не упоминалась. В том числе общее число зарегистрированных преступлений и количество раскрытых преступлений.
Подавляющее большинство раскрытых показателей говорят о снижении числа определенных видов правонарушений и преступлений. Там, где число преступлений выросло отмечается и рост раскрываемости. Например, в Силино по наркотикам или в Крюково по «резиновым квартирам». Только в Матушкино-Савёлках показанный в отчете рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью отмечают как «негативный фактор». Значит ли это, что за всеми пропусками стоит рост показателей, непонятно.
1 В отчетах начальников районных отделов полиции также фигурируют числа и проценты по раскрытию преступлений общеуголовной направленности. Мы не стали включать их в таблицу, поскольку это достаточно большой перечень преступлений против жизни, здоровья, личности, половой неприкосновенности человека, а также против государства и собственности. Без разбивки на конкретные преступления этот общеуголовный показатель ни о чем не говорит. Также в таблицу не вошли данные, которые не с чем сравнивать (а потому тоже неинформативные). Например, «за отчётный период выявлено 17 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ» (много это или мало, сколько было в позапрошлом году — непонятно).
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