Из 14 показателей меньше всех — только три — раскрыл отдел полиции районов Силино и Старое Крюково. На втором месте по открытости с восемью открытыми показателям — Крюково. И самым открытым оказалась полиция районов Матушкино и Савёлки. Но даже у них часть важных показателей в отчёте не упоминалась. В том числе общее число зарегистрированных преступлений и количество раскрытых преступлений.

Подавляющее большинство раскрытых показателей говорят о снижении числа определенных видов правонарушений и преступлений. Там, где число преступлений выросло отмечается и рост раскрываемости. Например, в Силино по наркотикам или в Крюково по «резиновым квартирам». Только в Матушкино-Савёлках показанный в отчете рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью отмечают как «негативный фактор». Значит ли это, что за всеми пропусками стоит рост показателей, непонятно.