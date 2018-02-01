Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений другому зеленоградцу.

Уличный конфликт произошел в субботу, 27 января, возле корпуса 901. Во время ссоры мужчина трижды ударил оппонента ножом в грудь, попав тому в сердце, после чего покинул место преступления на электросамокате.

«Скорая» доставила раненого, 34-летнего местного жителя, в больницу, где ему провели сложную операцию — торакотомию и поместили в отделение анестезиологии и реанимации.

По записям уличных камер видеонаблюдения полиция установила личность подозреваемого — 42-летнего зеленоградца, который, по информации агентства «Москва», работает ведущим системным администратором базы данных в «Россельхозбанке». Утром 30 января его задержали в Москве и доставили в полицию. При обыске в квартире подозреваемого нашли и изъяли вещественные доказательства: куртку, перчатки, нож и электросамокат.

На допросе задержанный изложил свою версию событий.

Около восьми вечера 27 января он возвращался домой из 6-го микрорайона, куда ездил к другу в гости. На Солнечной аллее, за МИЭТом, проезжая мимо пожарной части, зацепил левое зеркало припаркованного на пешеходной дорожке автомобиля. От досады еще и кулаком по машине добавил. А внутри, оказалось, были люди. Супружеская пара, как ему сообщили позже. Автомобилист приоткрыл левую дверь и нецензурно обругал мужчину — тот, чтоб не доводить дело до конфликта, поехал на самокате дальше. Вскоре заметил, что его обогнала машина, похожая на ту, которую задел, и припарковалась у автобусной остановки «Поликлиника № 105». Решил от греха подальше свернуть во дворы, где его и догнал мужчина из автомобиля, ударил в лицо, повалил на землю и начал избивать, осыпая нецензурной бранью.

Прижатый к земле, самокатчик как-то сумел достать из правого кармана куртки баллончик с перцовым аэрозолем и применить его. Когда давление сверху ослабло, — отполз в сторону, затем услышал, как жена человека из машины кричит, что вызвала полицию. Отыскав свои очки и шапку, обнаружил, что рядом уже никого нет и автомобиля тоже. Дома, рассказывает, отдал одежду жене в стирку, сам остаток вечера просидел с пакетом мороженой капусты на лице.

А вот события, которые были между баллончиком и исчезновением из поля зрения автомобиля с супружеской парой, говорит, плохо помнит: сознание плыло из-за полученных ударов по голове. «Не могу сказать, что я их [удары ножом] наносил, но не могу сказать, и что не я наносил. Не понимаю: если, как говорят, мужчина гораздо крупнее меня и я нанес ему три ножевых ранения, то как он их пропустил…»

Состояние потерпевшего по-прежнему оценивается как стабильно-тяжелое, и он пока не может рассказать альтернативную версию.

Подозреваемый, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», отправился в СИЗО.