Мужчина получил ножевое ранение в живот возле корпуса 901 в Зеленограде. Совершив злодеяние, преступник сбежал с места происшествия на самокате.

Инцидент случился в субботу, 27 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция разыскивает нападавшего по известным приметам.

Подробности происшествия выясняем.