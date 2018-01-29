Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Неизвестный на самокате ударил мужчину ножом и скрылся 29.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Мужчина получил ножевое ранение в живот возле корпуса 901 в Зеленограде. Совершив злодеяние, преступник сбежал с места происшествия на самокате.

Инцидент случился в субботу, 27 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция разыскивает нападавшего по известным приметам.

Подробности происшествия выясняем.

 Реклама
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Факультет дизайна Национального исследовательского университета МИЭТ продолжает набор на программы дополнительного образования Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Новая яркая программа цирка «Максимус» — с 10 февраля. Впервые в России — уникальный аттракцион с тигрольвами! Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В январе

Скидка на плитку 10%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
В январе

Скидка на плитку 10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама