Мужчина получил ножевое ранение в живот возле корпуса 901 в Зеленограде. Совершив злодеяние, преступник сбежал с места происшествия на самокате.
Инцидент случился в субботу, 27 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция разыскивает нападавшего по известным приметам.
Подробности происшествия выясняем.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В январе
-
Скидка на плитку 10%