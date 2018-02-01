МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
«Медикал Профи» запускает акцию «Счастливые часы» 01.02.2018 Медицинский центр «Медикал Профи» Реклама

Эта акция дает возможность каждому пациенту, обратившемуся в медицинский центр «МЕДИКАЛ ПРОФИ» в определенные часы — с 13:00 до 17:00 по понедельникам, получать скидку 40% на следующие обследования:

  • УЗИ вен нижних конечностей,
  • УЗИ брюшной полости,почек и мочевого пузыря,
  • УЗИ щитовидной и молочной желез,
  • УЗИ малого таза,
  • 4D УЗИ плода,
  • все другие виды УЗИ (кроме сосудов головы, ЭХО-сердца и суставов).

По предварительной записи!

Запишитесь со скидкой по акции, не пропустите свой счастливый час!

Персонал медицинского центра «МЕДИКАЛ ПРОФИ» желает вам здоровья!

Корпус 435А, 2 этаж.

Тел. 8(499)734-47-15; 8(499)734-28-05.

http://medicalprofi.ru/

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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