Эта акция дает возможность каждому пациенту, обратившемуся в медицинский центр «МЕДИКАЛ ПРОФИ» в определенные часы — с 13:00 до 17:00 по понедельникам, получать скидку 40% на следующие обследования:
- УЗИ вен нижних конечностей,
- УЗИ брюшной полости,почек и мочевого пузыря,
- УЗИ щитовидной и молочной желез,
- УЗИ малого таза,
- 4D УЗИ плода,
- все другие виды УЗИ (кроме сосудов головы, ЭХО-сердца и суставов).
По предварительной записи!
Запишитесь со скидкой по акции, не пропустите свой счастливый час!
Персонал медицинского центра «МЕДИКАЛ ПРОФИ» желает вам здоровья!
Корпус 435А, 2 этаж.
Тел. 8(499)734-47-15; 8(499)734-28-05.
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