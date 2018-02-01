Эта акция дает возможность каждому пациенту, обратившемуся в медицинский центр «МЕДИКАЛ ПРОФИ» в определенные часы — с 13:00 до 17:00 по понедельникам, получать скидку 40% на следующие обследования:

УЗИ вен нижних конечностей,

УЗИ брюшной полости,почек и мочевого пузыря,

УЗИ щитовидной и молочной желез,

УЗИ малого таза,

4D УЗИ плода,

все другие виды УЗИ (кроме сосудов головы, ЭХО-сердца и суставов).

По предварительной записи!