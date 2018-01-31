Например, на самом большом японском синхротроне 40 таких лабораторий. На Курчатовском — около десятка. На каждой из них круглый год и круглые сутки идут эксперименты, это такая фабрика по производству знаний. Компании типа Ариэль, Проктор энд Гембл заказывают крупные исследования структуры своих моющих средств, чтобы понять, как она меняется со временем и какой можно установить срок годности.

В другой лаборатории кто-то исследует шасси самолета, чтобы понять, с какой скоростью они разрушаются. Берут шасси разного возраста, просвечивают и понимают, как поменялась структура металла, на какой стадии он сломается и как его закрепить, чтобы аварий было меньше.

А на другой линии сидят и просвечивают статую Будды. Недавно была история, когда внутри нее нашли скелет, там был замумифицирован настоящий монах. А иногда находят золото.

Есть медицинская линия, где убивают рак мозга. Но это мучительно, поскольку рентгеновский пучок очень мощный, и он очень быстро разрушает биологическую ткань, поэтому нужно непрерывное движение, чтобы он находился как можно меньше времени в одной точке. К сожалению, двигать сам пучок невозможно, поэтому пациента прикрепляют ремнями в специальное кресло, которое определенным образом очень быстро трясут. Так можно уничтожить некоторые виды опухолей.

Еще одна дивная работа, которую проводили на синхротроне в Гренобле, связана с картиной Ван Гога. Дело в том, что художник использовал очень красивую оранжевую краску, но никто не знает, из чего она составлена, потому что он сам ее смешивал. И когда со временем она стала темнеть, реставраторы боялись к ней подойти — неизвестно, как она отреагирует на обычные методы восстановления цветов. Получили сбоку картины крохотный кусочек этой краски, привезли на синхротрон и исследовали разные слои, на какой глубине какой химический состав имеет эта краска. Выяснили, как Ваг Гог ее составлял, что с ней можно сделать и принялись за восстановление картины.

Еще одно интересное исследование — когда на синхротроне исследовали гречку. Исследование было заказано университетом, который занимается вегетарианцами, потому что есть люди, у которых ферменты для переваривания мяса не вырабатываются, и у них через несколько лет развивается железодефицитная анемия. Это большая проблема, обычно ее решают витаминами. А эти ребята пытались найти какую-нибудь замену, что можно есть, чтобы железо восстанавливалось в организме.

Я помню, в детстве мне рассказывали, что в стакане земляники содержится столько железа, сколько достаточно на весь год. Я радостно в это верила. Проблема в том, что это правда, но абсолютно бесполезная. Стакан земляники действительно содержит столько железа, сколько необходимо организму на год, но оно совершенно не усваивается, потому что в растительных и животных соединениях принципиально разные связи железа — оно бывает двухвалентное и трехвалентное (гемное или негемное). И вот гемное, которое в животных, мы можем усваивать, а в растительной пище мы усваиваем ничтожный процент.

Так что делали на синхротроне с гречкой? Ее готовили разными способами — варили, парили, проращивали и после этого смотрели, как изменятся железосодержащие соединения, насколько увеличится процент гемного железа, и какой способ приготовления гречки наиболее продуктивен, чтобы его хватало. Насколько я понимаю, принципиальной разницы не оказалось, но сам факт таких исследований интересен.

Количество синхротронов в мире велико. Каждая уважающая себя держава считает, что синхротрон нужен, в частности, потому что на синхротронах разрабатывают новые материалы для аэрокосмической промышленности, для военной промышленности. И если государство хочет быть великой державой, ему нужны такие исследования. В России работающих синхротронов мне известны два — Курчатовский и в Новосибирске. Есть проекты по постройке, какие-то небольшие синхронтрончики, такие карманные медицинские, но это совсем другая история.