Безопасность операции — лазерное излучение воздействует локально не повреждая нервные окончания, не затрагиваются и другие ткани, что позволяет избежать образования гематом. Лазерное удаление расширенных сосудов — один из самых эффективных методов на сегодняшний день. Даже в запущенных случаях он дает хорошие результаты. Минимальная травматичность и максимальный косметический эффект. Быстрое выполнение процедуры (20-30 мин). Лазерную облитерацию можно проводить сразу на обеих ногах. Минимальный болевой синдром позволяет проводить операции под местной анестезией. Быстрая социальная реабилитация в послеоперационном периоде. Работоспособность полностью восстанавливается через 1-3 дня. Лазерное удаление сосудов и капилляров показано не всем. Необходимо сначала пройти консультацию флеболога и сделать УЗИ вен.

Лазерная коагуляция показана для удаления мелких и средних сосудов. На лице применяют только такой метод. Процедура рекомендуется для светлокожих людей. С помощью этого метода убирают: точечные элементы; сосудистые звездочки; сосудистую сеточку. При воздействии лазера происходят яркие вспышки. В норме никаких болевых ощущений быть не должно, кроме легких покалываний и небольшого дискомфорта, поэтому анестезия не предусмотрена. Более того, обезболивание повышает вероятность появления побочных эффектов. Анестезия может проводиться в исключительных случаях, если у пациента низкий болевой порог или если требуется обрабатывать крупные сосуды. Обезболивание проводят за час до процедуры. Начинают воздействовать на сосуд с более тонкой его части, двигаясь к более толстой, до его исчезновения или изменения цвета на лиловый.