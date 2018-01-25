В настоящее время трудно представить прогресс в медицине без лазерных технологий, которые открыли новые возможности в разрешении многочисленных медицинских проблем. Развитие лазерной медицины идет по трем основным ветвям: лазерная хирургия, лазерная терапия и лазерная диагностика. В сегодняшней статье хотим обратить ваше внимание на лазерную хирургию и рассказать про аппарат для Эндовазальной лазерной коагуляция (ЭВЛК) — Аппарат ЛАХТА-МИЛОН.
Области применения:
- Дерматология и сосудистые патологии,
- Гинекология,
- Флебология,
- Оториноларингология,
- Общая Хирургия,
- Стоматология,
- Онкология,
- Проктология,
- Неврология,
- Ортопедия/травматология,
- Урология,
- Эндокринология.
В настоящее время эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен (ЭВЛК) является самым современным и эффективным методом лечения варикоза.
Преимущества ЭВЛК
Безопасность операции — лазерное излучение воздействует локально не повреждая нервные окончания, не затрагиваются и другие ткани, что позволяет избежать образования гематом. Лазерное удаление расширенных сосудов — один из самых эффективных методов на сегодняшний день. Даже в запущенных случаях он дает хорошие результаты. Минимальная травматичность и максимальный косметический эффект. Быстрое выполнение процедуры (20-30 мин). Лазерную облитерацию можно проводить сразу на обеих ногах. Минимальный болевой синдром позволяет проводить операции под местной анестезией. Быстрая социальная реабилитация в послеоперационном периоде. Работоспособность полностью восстанавливается через 1-3 дня. Лазерное удаление сосудов и капилляров показано не всем. Необходимо сначала пройти консультацию флеболога и сделать УЗИ вен.
Лазерная коагуляция показана для удаления мелких и средних сосудов. На лице применяют только такой метод. Процедура рекомендуется для светлокожих людей. С помощью этого метода убирают: точечные элементы; сосудистые звездочки; сосудистую сеточку. При воздействии лазера происходят яркие вспышки. В норме никаких болевых ощущений быть не должно, кроме легких покалываний и небольшого дискомфорта, поэтому анестезия не предусмотрена. Более того, обезболивание повышает вероятность появления побочных эффектов. Анестезия может проводиться в исключительных случаях, если у пациента низкий болевой порог или если требуется обрабатывать крупные сосуды. Обезболивание проводят за час до процедуры. Начинают воздействовать на сосуд с более тонкой его части, двигаясь к более толстой, до его исчезновения или изменения цвета на лиловый.
Преимущества амбулаторного лечения варикозной болезни в медцентре «Медикал Профи»
Диагностику и лечение проводит один специалист-флеболог ,врач высшей категории, операция проходит под контролем УЗИ экспертного класса Mindrey DC-7,что значительно улучшает качество и повышает уровень ответственности за результат, широко используются современное оборудование -Аппарат ЛАХТА-МИЛОН и методы склеротерапии и лазерная «склейка». Своевременное выявление и лечение варикозной болезни вен позволяет в большинстве случаев избежать этих смертельно опасных осложнений и сохранить изящность и красоту ног.
Лазерное удаление родинок, бородавок, папиллом
Папилломы, бородавки или родинки могут доставлять неудобства неэстетичным видом. Кроме того, новообразования могут регулярно травмироваться и создавать физический дискомфорт. Современные методы удаления родинок и папиллом позволяют быстро справиться с этой проблемой. Причины появления на теле кожных новообразований могут быть самыми разными. На появление родинки может повлиять наследственность, гормональные изменения в организме, избыточное пребывание на солнце. Что касается бородавок и папиллом — они появляются у тех, кто заразился ВПЧ (вирус папилломы человека), имеет ослабленный иммунитет, вялотекущие хронические заболевания или ежедневно подвергается стрессам. Устранив причину возникновения кожных наростов можно остановить процесс их распространения, однако уже появившиеся образования останутся на теле. Врачи рекомендуют избавляться от папиллом, бородавок и родинок, только в случае, когда они плохо отражаются на внешнем виде пациента, постоянно травмируются или грозят переродиться в злокачественную опухоль. Все новообразования стоит показывать специалисту, особенно это касается случаев, когда нарост увеличивается в размерах или изменяет окрас. Сегодня существует много аппаратных способов избавления от новообразований. Одним из самых современных и эффективных методов является удаление бородавок лазером.
Преимущества метода:
Поверхность кожи вокруг бородавки не травмируется; безболезненность; манипуляция выполняется в течение 1-2 минут; нет кровотечения, так как высокая температура воздействия лазера «запаивает» все сосуды; стерильность воздействия лазера (не требуется контакт с инструментарием, а сам по себе луч обладает бактерицидным действием); быстро достигается регенерация кожи; оптимальная при удалении бородавок на лице; очень мало противопоказаний.
Лазер быстро удаляет бородавку, одновременно дезинфицирует рану, редко вызывает образование рубцов, его эффективность выше других известных методов. Впрочем, лазерное удаление бородавок имеет противопоказания и возможные последствия. Поэтому прежде чем воспользоваться методом, следует оценить все доводы за и против. Лазерное удаление не имеет ограничений по возрасту, однако процедуру не желательно проводить маленьким детям. Перед удалением необходимо проконсультироваться с дерматологом.
Преимущества лазерного удаления новообразований в медцентре «Медикал Профи»
Самостоятельное «выведение» бородавок и родинок может привести к серьезным проблемам. Удалять родинки надо вовремя и грамотно. Удаленное образование ОБЯЗАТЕЛЬНО подвергается гистологическому исследованию. Гистологическое исследование удаленного образования позволяет определить наличие рака кожи даже на самых первых стадиях, которые легко поддаются лечению, ведь внешне невинная родинка или папиллома может оказаться ранней стадией меланомы. Это связано с тем, что доброкачественные новообразования в агрессивной окружающей среде часто склонны к озлокачествлению. Гистологическое исследование может быть проведено только в медицинских учреждениях, где есть квалифицированные специалисты, в отличие от салонов красоты, где работают косметологи. Медицинский центр «Медикал Профи» сотрудничает с ведущими лабораториями Москвы. Биоматериал в кратчайшие сроки доставляется в лабораторию для тщательного исследования, удаление проводится в условиях полной стерильности профессионалами высокой квалификации.
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В следующей статье мы расскажем о применении лазерных технологий в «Медикал Профи» в области косметологии.
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