Магазин — это неизбежный подвоз товаров и подъезд покупателей на машинах. «ГСК намерено открыть ворота на нашу придомовую территорию для функционирования магазина» , — пишет жительница корпуса 1110 от имени домового комитета. Эта территория маленькая, узкая, очень мало парковочных мест. Расстояние от дома до ГСК — около 40 метров. Также будет практически закрыт доступ пожарной технике, автомобилям скорой помощи, считает женщина. Кроме того, вокруг достаточно магазинов: в бывшем кафе «Лесное», в корпусах 1105, 1106, 1113.

Магазин действительно скоро откроется, подтвердили Zelenograd.ru в администрации ГСК «Элита-Авто» и отметили, что никакого нарушения прав жильцов корпуса 1110 нет, поскольку и магазин, и будущая парковка для его посетителей находятся на территории ГСК. «Жалуются те, кто паркует свои машины вдоль забора (в проезде между ГСК и корпусом 1110)», отметил собеседник.



В ответе главы управы Силино Александра Журбы отмечается, что власти не вправе вмешиваться в такие вопросы, но «в адрес председателя ПК ГСК „Элита Авто“ направлено предостережение о соблюдении действующего законодательства и ответственности за нецелевое использование земельного участка». Поможет ли это, неизвестно.