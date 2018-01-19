Бесплатный проезд с 1:00 до 6:00 по «новой Ленинградке» от Москвы до Солнечногорска решили продлить на два месяца. Обязательное условие — наличие транспондера.

Акция распространяется на все транспортные средства 1 группы — это легковые автомобили, мотоциклы, фургоны, микроавтобусы с количеством сидячих мест не более 11, грузовики высотой не более 2 метров с двумя и более осями.

Ранее Северо-Западная концессионная компания объявила о бесплатном проезде в ночное время в течение месяца, до конца января. Получить транспондер можно в офисах обслуживания клиентов — это административные здания коричневого цвета, расположенные на 21-м километре трассы М-11, между Шереметьево-2 и каналом имени Москвы.