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Как выглядит пункт утилизации старых новогодних ёлок в Зеленограде 16.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Сразу после праздников, 9 января, в Зеленограде открылся пункт утилизации новогодних ёлок. Он расположен у входа в «Дом лани» на Никольском проезде (5 микрорайон — МЖК) и работает ежедневно с 10:00 до 17:00. На самом деле пункт — это стойка для отслуживших ёлок неподалёку от входа в «Дом лани», оставить ёлку здесь можно самостоятельно. Ежедневно в 17:00 деревья вывозят на переработку. Их скапливается немного, в среднем за день зеленоградцы приносят по нескольку новогодних ёлочек. Пункт будет действовать до 1 марта.

До конца этой недели в городе разберут все новогодние ёлки. В Зеленограде их было семь, не считая праздничных ёлок у магазинов, а по всей Москве — около 270. Разборку конструкций уже начали в ночь на понедельник, 15 января, как сообщили столичные власти. Ели увезут на специальные склады до следующей зимы. А вот световое новогоднее оформление, гирлянды и часть инсталляций останутся в Москве до февраля.

В зеленоградском сообществе ВКонтакте тем временем делятся, кто когда привык выбрасывать ёлку и как предпочитает это делать: например, дерево сбрасывают вниз с балкона и затем относят в мусорный контейнер — а бывает, что и в ближайший лес. Одни избавляются от ёлки сразу после праздников, максимум до конца января, а у других новогодняя ёлка стоит до весны и даже начинает давать молодые побеги. Однако, сажать её обратно в землю бесполезно, если только ель изначально не покупали в горшке — такие продолжают свою жизнь на приусадебных участках.

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Когда вы убираете ёлку?
Сразу после праздников
В течение января
Стоит до 8 марта или дольше
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