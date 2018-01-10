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Турникеты на станциях Ховрино и Химки включат 11 и 12 января 10.01.2018 ZELENOGRAD.RU

11 января на станции Ховрино начнут работать турникеты на платформе №1 в сторону Москвы. 12 января на станции Химки заработают турникеты на платформах №1 и №3 в сторону Москвы.

Турникеты на обеих станциях будут работать в реверсивном режиме, то есть на вход и выход пассажиров, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания. Также 11 января на станции Ховрино открываются две новые пригородные кассы, по одной на каждой платформе. Турникеты на платформах в сторону области в Химках и Ховрино уже работают.

На очереди — турникеты на станциях Сходня и Крюково. В Крюково уже началась подготовка к установке турникетных линий.

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