Об этом пишет «Комсомольская правда» и публикует его фотографию и рассказ: «Я раньше даже не знал, что зимой грибы тоже бывают, — говорит Александр. — Набрел на них, сфотографировал, отправил снимки на форум грибников. Оказалось, довольно распространенный вид. Решил, что теперь буду и зимой в лес за грибами выбираться».