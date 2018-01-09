Внеочередной грибной сезон открылся в новогодние праздники из-за аномального тепла. В частности, Александр Яблочков нашел в зеленоградском лесопарке зимние опята.
Фото: Александр Яблочков / kp.ru
Об этом пишет «Комсомольская правда» и публикует его фотографию и рассказ: «Я раньше даже не знал, что зимой грибы тоже бывают, — говорит Александр. — Набрел на них, сфотографировал, отправил снимки на форум грибников. Оказалось, довольно распространенный вид. Решил, что теперь буду и зимой в лес за грибами выбираться».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В январе
-
Скидка на плитку 10%