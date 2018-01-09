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Зимние грибы в зеленоградском лесопарке 09.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Внеочередной грибной сезон открылся в новогодние праздники из-за аномального тепла. В частности, Александр Яблочков нашел в зеленоградском лесопарке зимние опята.

Фото: Александр Яблочков / kp.ru

Об этом пишет «Комсомольская правда» и публикует его фотографию и рассказ: «Я раньше даже не знал, что зимой грибы тоже бывают, — говорит Александр. — Набрел на них, сфотографировал, отправил снимки на форум грибников. Оказалось, довольно распространенный вид. Решил, что теперь буду и зимой в лес за грибами выбираться».

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