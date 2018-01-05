Два человека погибли под колесами поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Белгород. Мужчина и женщина оказались на пути состава, когда переходили железнодорожное полотно рядом с платформой Алабушево.

Трагедия случилась за одну ночь до новогодней, около 23 часов 30 декабря. В результате происшествия 6 пассажирских и 5 пригородных поездов были остановлены и снова отправились в путь с задержкой до часа с небольшим. По словам пассажиров нескольких электричек, причину и длительность задержки им не объявляли, поэтому многие, не дождавшись информации, решили искать альтернативный транспорт. Поскольку в средних вагонах двери держались закрытыми, люди массово выходили через головной.

Платформа Алабушево который раз попадает в печальную сводку. Местные жители считают, что в большинстве трагических случаев виноват «провокационный» надземный мост. Эту грандиозную конструкцию через железную дорогу возвели здесь в 2014 году, однако не подумали оборудовать лифтами и эскалаторами. Переход настолько тяжело преодолеть (особенно пенсионерам), что многие по старой памяти предпочитают пересекать полотно напрямик. И сколько бы ни заделывали дыры в оградах, люди находят лазейки.

Как сообщили Zelenograd.ru в следственном комитете на транспорте, идет доследственная проверка. Личности погибших устанавливают.