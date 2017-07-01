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«Сапсан» сбил двух человек в Алабушево 01.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Мужчина и женщина погибли, оказавшись на пути «Сапсана» в районе железнодорожной платформы Алабушево близ Зеленограда.

Трагический случай произошёл около двух часов дня в субботу, 1 июля, сообщил транспортный следственный комитет.

Женщина и мужчина — по свидетельствам очевидцев, лет пятидесяти-шестидесяти — перебирались через железнодорожные пути, по которым проходил высокоскоростной электропоезд. Оба от полученных травм, в том числе ампутирования частей тела, скончались на месте. Следственный комитет устанавливает все прочие обстоятельства и причины случившегося.

В начале апреля у этой же платформы под колёсами клинской электрички погибла пенсионерка. Она также переходила рельсы в неустановленном месте.

В 2014 году в Алабушево построили грандиозный надземный пешеходный переход через железную дорогу, но не подумали оборудовать его лифтами и эскалаторами. Он настолько труднопреодолимый (особенно для пенсионеров), что многие по старой памяти предпочитают переходить полотно напрямик.

«Абсолютно бестолковая конструкция. Всем лень по ней взбираться-опускаться, проделаны дыры в заборе там, где был наземный переход. Ежедневно во время прохождения „Сапсана“ туда приезжают два охранника и стоят дежурят», — написал в прошлом году местный житель в комментариях к статье в «Викимапии».

Возможно, в этом году уже не дежурят.

Надземный пешеходный переход через Октябрьскую железную дорогу в Алабушево
Викимапия / wikimapia.org

В апреле в Солнечногорске под «Сапсан» попал 36-летний мужчина. А в прошлом году «Сапсан» сбил фотографа электричек в Клину. Антон Петров был ценителем и знатоком Октябрьской железной дороги. Он знал место, график движения поездов, был опытным и очень внимательным фотографом. И всё же трагедия случилась.

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