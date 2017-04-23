Тридцатишестилетний мужчина погиб под колёсами скоростного электропоезда «Сапсан» недалеко от станции Подсолнечной, когда переходил пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте, сообщает РИАМО.
Инцидент произошёл в четверг, 20 апреля, около 20:40 — буквально за 15 минут до трагедии на станции Крюково, где женщина, пытаясь открыть двери уходящей электрички, провалилась в зазор между платформой и вагоном и получила травмы, не совместимые с жизнью.
Другой мужчина, переходивший через рельсы в неустановленном месте, погиб на Подсолнечной в ночь на 25 февраля. А в начале апреля в Алабушево электричка сбила пенсионерку, которая также не успела перебраться через пути.
- Помогите найти!
-
Улетел попугай жако...
Ищем всем городом!
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮЛЕ
-
Товар месяца у
скидки до 10%.
Лично видел как мужчина торопясь на электричку на ст.Нати вместо того чтобы подняться по переходу пытался перебежать пути, так сказать срезать маршрут, ему со всей дури сигналил приближающийся Сапсан.
Мужчине повезло...успел перебежать. А если бы не успел, РЖД как обычно бы обвиняли?