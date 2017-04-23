6 комментариев
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«Сапсан» сбил мужчину в Солнечногорске 23.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Тридцатишестилетний мужчина погиб под колёсами скоростного электропоезда «Сапсан» недалеко от станции Подсолнечной, когда переходил пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте, сообщает РИАМО.

Инцидент произошёл в четверг, 20 апреля, около 20:40 — буквально за 15 минут до трагедии на станции Крюково, где женщина, пытаясь открыть двери уходящей электрички, провалилась в зазор между платформой и вагоном и получила травмы, не совместимые с жизнью.

Другой мужчина, переходивший через рельсы в неустановленном месте, погиб на Подсолнечной в ночь на 25 февраля. А в начале апреля в Алабушево электричка сбила пенсионерку, которая также не успела перебраться через пути.

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Обсуждение
Михаил Василенко
24 апреля
Сбил, и дальше ничего не изменится, к сожалению! Скоростную трассу в черте города (любого) необходимо или убирать в тоннель, или поднимать на эстакаду, или вообще тянуть по новому маршруту - что первоначально и планировалось ещё при Ельцине! Сегодня принято решение тянуть 3 и 4 главные пути - фактически ещё одну полноценную дорогу по трассе старой! Как итог - Сапсанов добавится и трупов тоже! Да ещё две исторические башни для заправки паровозов, построенные в 1843 году и имеющие все признаки памятников истории и культуры под снос могут пойти!
blackjulycat
24 апреля
Ага, и Ленинградку убрать и машины пустить в объезд города. Может людям пора просто мозги включать, когда что-то делают и уж если нарушают, то хотя бы по сторонам смотреть?
Елена Уколова
24 апреля
"Рулетка" с жизнью. Успел не успел.. Добровольцы. Это естественный отбор. Везде безопасные переходы. Зачем перебегать? Беда с головой..
Олег Олег
24 апреля
Беда с головой..
Не надо так. Сейчас набегут противники РЖД и назовут вас троллем.

Лично видел как мужчина торопясь на электричку на ст.Нати вместо того чтобы подняться по переходу пытался перебежать пути, так сказать срезать маршрут, ему со всей дури сигналил приближающийся Сапсан.
Мужчине повезло...успел перебежать. А если бы не успел, РЖД как обычно бы обвиняли?
Max Petrov
24 апреля
Ага, и Ленинградку убрать и машины пустить в объезд города.
Если разговор про Ленинградку в Солнечногорске - то Ваше предложение весьма в тему - ибо стоять там по выходным в пробке по паре часов - удовольствие то еще!
Торопов
24 апреля
Везде безопасные переходы. Зачем перебегать? Беда с головой..
Если беда с головой, то не поможет и безопасный переход, а таких переходов в упомянутом Солнечногорске попросту нет как таковых, только аварийный пешеходный мост с разваливающимися ступенями.
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