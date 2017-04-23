Тридцатишестилетний мужчина погиб под колёсами скоростного электропоезда «Сапсан» недалеко от станции Подсолнечной, когда переходил пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте, сообщает РИАМО.

Инцидент произошёл в четверг, 20 апреля, около 20:40 — буквально за 15 минут до трагедии на станции Крюково, где женщина, пытаясь открыть двери уходящей электрички, провалилась в зазор между платформой и вагоном и получила травмы, не совместимые с жизнью.

Другой мужчина, переходивший через рельсы в неустановленном месте, погиб на Подсолнечной в ночь на 25 февраля. А в начале апреля в Алабушево электричка сбила пенсионерку, которая также не успела перебраться через пути.