Например, в четверг вечером тверская электричка стояла 40 минут. Оказалось, она пропускала поезда дальнего следования, которые назначили на новогодние праздники. Задержка одной электрички «тянет» за собой опоздание других.

«Сбои в движении связаны с графиком движения» — прокомментировали в «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании». Официально сообщается — «по независящим от нас причинам».

С конца декабря до 9 января увеличено количество поездов дальнего следования между Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, назначен дополнительный поезд Москва — Хельсинки, назначен еще один двухэтажный (теперь их три) Москва — Петербург. Все они проходят по московско-тверскому участку Октябрьской железной дороги. Поскольку пропускные возможности дороги увеличить нельзя, одним поездам приходится пропускать другие.

В таких случаях приоритет в очередности проезда имеют высокоскоростные поезда («Сапсаны»), затем пассажирские, а последними в очереди стоят пригородные электрички. Считается, что это законодательно закреплено. Такая очередность действительно прописана в приказе Минтранса. Это учитывается в составлении общего графика движения поездов на конкретном участке дороги. Устав железнодорожного транспорта РФ (статья 52) устанавливает лишь приоритет пассажирских поездов перед грузовыми.