Дорожный знак, устанавливающий максимальную скорость 40 км/ч, должны поставить возле остановки «Микрорайон «Зеленый бор» и на улице 1 Мая (внутри 19 микрорайона). В обоих случаях это нужно для безопасности пешеходов. Поставят знаки до 15 февраля.

Ограничить скорость на участке дороги вдоль 23 микрорайона, параллельной Кутузовскому шоссе, решила окружная комиссия по безопасности дорожного движения после обращений местных жителей и совместного обследования дороги управой и автоинспекцией. Место опасное — водители ездят по дублеру Кутузовского шоссе, чтобы объехать светофор перед остановкой. Скорость при этом не снижают, а пешеходы ходят тут по «зебре». 7 ноября на этом месте автомобиль сбил 17-летнюю девушку, она получила тяжелейшие травмы.



Здесь останавливаются автобусы 32К, 16, 400К, 400Т и областной 366-й. Ранее в префектуре решили для безопасности пассажиров перенести остановку «Микрорайон «Зеленый бор» (в сторону «старого» города) на дублер шоссе и здесь же сделать выделенную полосу для автобусов. Остановку перенесли, но 400-е автобусы по-прежнему едут по Кутузовскому шоссе, а не по дублеру. То есть, людям надо переходить дорогу, по которой гоняют машины, чтобы сесть в автобус. Нужно внести изменения в трассу следования «400К» и «400Т», это в ведении департамента транспорта, объяснили в префектуре — и поставили жалобу на контроль до марта 2018 года. Почему нельзя было сначала договориться об изменении схемы движения 400-х, а потом уже переносить остановку, неизвестно.

Ограничить скорость на улице 1 Мая решили после обращения жителя 19 микрорайона. Поток транспорта здесь увеличилось после введения одностороннего движения на Советской улице. «Дети, идущие в школу, мало того, что упираются в стоянку, они вынуждены переходить улицу из-за оставленных на день машин в условиях минимального обзора», жаловался в префектуру житель. Положить «лежачего полицейского» возле «зебры» на улице 1 Мая комиссия по безопасности отказалась. Дорожный знак об ограничении скорости до 40 км/ч здесь также должен появиться до 15 февраля.