Семнадцатилетняя зеленоградка оказалась в коме, попав под колеса минивэна «Фольксваген Транспортер». Сейчас она находится в реанимации, ей требуется донорская кровь.

Несчастный случай произошел на дублере Кутузовского шоссе во вторник, 7 ноября, около половины шестого вечера, когда девушка в сумерках переходила дорогу напротив корпуса 2302.

Пострадавшую с тяжелыми травмами черепа и его основания доставили в зеленоградскую больницу в бессознательном состоянии. Сложнейшая нейрохирургическая операция длилась 4 часа 40 минут, но девушка так и не пришла в сознание. Она по-прежнему находится в критическом состоянии: в глубокой коме и на искусственной вентиляции легких, сообщают родственники. Источник в больнице подтверждает, что состояние тяжелое и с момента госпитализации пациентка в сознание не приходила.

Девушка, она из многодетной семьи, нуждается в переливании крови, поэтому родные обращаются ко всем неравнодушным с просьбой стать донорами. Как сообщают нам близкие, сдавать можно кровь любой группы. Натощак и с паспортом при себе. Адресно необходимо назвать имя — Анастасия Анатольевна Пронина 2000-го года рождения. Особенно актуально завтра, 9 ноября, с 8:30 до 12 часов, больница имени Кончаловского (зеленоградская горбольница № 3).

В специальном разделе «Донорский светофор» на сайте горбольницы есть подробный рассказ о процессе и о том, кто может стать донором крови, а также, какие группы крови сейчас в дефиците и особенно нуждаются в пополнении базы.