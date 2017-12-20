Возмутительный, с точки зрения пассажирки, случай произошел на месте посадки в 400-е автобусы у «Речного вокзала»: в самый час пик 400-й «поостановочный» объехал 400-й «экспресс» и открыл двери для пассажиров из конца очереди. Это нарушение сложившихся традиций и вообще хамство по отношению к отстоявшим на холоде очередь людям, считает женщина. А автокомбинат думает, как разгрузить очереди и предлагает сдвинуть место посадки в «поостановочный» на 100 метров вперед. Разбираемся, что случилось, и как решить проблему.
Непривычная посадка пассажиров произошла в 17:54, так что очередь на 400-е была длинной. В часы пик она, случается, растягивается по Фестивальной улице до ТЦ «У Речного».
В одной очереди стоят те, кто хочет сесть в 400-й «поостановочный» и 400-й «экспресс». Вторых обычно больше — люди хотят доехать до Зеленограда побыстрее. Правда, есть и те, кому надо именно на «поостановочный»: они могут ехать и не в Зеленоград, выходят на остановках по пути, вдоль Ленинградского шоссе. Эти пассажиры уже сориентировались и выстраиваются в отдельную очередь слева. Еще возле места посадки образовывается очередь «на постоять» — войти в автобус после основной очереди. Бывает и четвертая — войти после тех, кто готов постоять.
Но в длинной очереди стоят и пассажиры, которым хочется уехать на любом автобусе, лишь бы поскорее. Из хвоста очереди не видно, какой именно автобус подошел, поэтому люди просто постепенно продвигаются вперед. Даже в часы пик случается, что движение очереди останавливается, когда в автобусе еще есть свободные места. Чего, опять-таки, не видно стоящим в конце. Можно пойти проверить, но за это время места заполнятся пассажирами из очереди «постоять».
Все это видят водители и, вероятно, пытаются ускорить посадку пассажиров — тем более, из-за очередей и дорожных пробок они выбиваются из графика. На жалобу пассажирки, конечно, отреагировали — «проведен дополнительный инструктаж об особенностях в организации посадки пассажиров». Но проблему это не решает. По данным префектуры, зеленоградский автокомбинат обратился в департамент транспорта с просьбой перенести место посадки в автобус 400 «поостановочный» к дому 17/1 по Фестивальной улице, на 100 метров вперед в сторону метро.
В прошлом году автокомбинат пытался инициировать перенос остановки на Фестивальной одного из 400-х маршрутов, только назад по Фестивальной улице. Но префектура Северного административного округа отказалась даже обсуждать этот вариант, поскольку для организации остановки надо было сдвинуть на несколько метров нерегулируемый переход через Фестивальную в районе дома 31. Это противоречит ГОСТу, пояснили отказ в САО, — пешеходные переходы в городах должны быть через каждые 200-300 метров в зависимости от величины и соотношения интенсивности дорожного и пешеходного движения. А предложенный перенос «зебры» в сторону Смольной значительно увеличил бы расстояние между существующими переходами.
Проблема с одним местом посадки в автобусы, идущие в Зеленоград по разным дорогам, решится, когда конечной 400-го «экспресса» станет новая станция метро «Ховрино». Её собираются открыть 29 декабря, но перенос остановки возможен не раньше, чем через полгода, — сначала надо построить автовокзал в составе транспортно-пересадочного узла.
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Народ, в основном, соблюдает очередь, но встречаются и прохиндеи. Как-то раз один парень резко перебежал через основную очередь за несколько человек впереди меня, хлопнул по плечам двух друзей из очереди на постоять, и они втроем встали впереди меня. Я их послал подальше, передо мной их не было. Наглый парень утверждал, что он стоял впереди, и какая мол разница, куда он встал сейчас. Их пропустила женщина, стоявшая сзади меня. Вышли они на отановке Студенческая - значит были студентами МИЭТа. Через 2 дня я увидел этого наглого парня опять. Он стоял не в очереди, а сбоку, на проезжей части. Якобы стоит и пропускает. Собирался повторить тот же маневр.
А сейчас на остановке 400-х у м.Речной вокзал царит бардак.
СРАЗУ ЖЕ ПЕРЕНОСИТЬ ОСТАНОВКУ 400-го Э к новой станции метро Ховрино!!!
Потому что поостановочный реально тормозит посадку. Как написали выше, стоит и чего-то ждет, не отъезжает.
Когда автобус забирает людей из хвоста, было такое несколько раз, сама оказывалась в числе таких счастливчиков) это случилось потому что был ремонт дороги и автобусу просто было негде встать. Такие действия может действительно продуктивны и разгружают очередь, но дело может дойти до мордобоя.) три раза автобус так подъезжал и все три раза были возмущенные вопли.
400Э простаивают в ожидании посадки, их по 7-10 штук стоит вдоль фестивальной. Проблема длинной очереди не в нехватке автобусов, а в плохой организации посадки. Хотя не в час пик автобусов по получасу нет (в воскресенье вечером, например).
Приходилось иногда такое наблюдать в других местах , где есть очередь на автобус. Водитель специально подъезжает к хвосту , открывает двери , народ лезет , ругается , толкается , очередь перемешивается ... А водитель смотрит и ухмыляется.