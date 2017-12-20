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Водитель 400-го посадил пассажиров, стоящих в хвосте очереди. Это вообще нормально? 20.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Возмутительный, с точки зрения пассажирки, случай произошел на месте посадки в 400-е автобусы у «Речного вокзала»: в самый час пик 400-й «поостановочный» объехал 400-й «экспресс» и открыл двери для пассажиров из конца очереди. Это нарушение сложившихся традиций и вообще хамство по отношению к отстоявшим на холоде очередь людям, считает женщина. А автокомбинат думает, как разгрузить очереди и предлагает сдвинуть место посадки в «поостановочный» на 100 метров вперед. Разбираемся, что случилось, и как решить проблему.

Непривычная посадка пассажиров произошла в 17:54, так что очередь на 400-е была длинной. В часы пик она, случается, растягивается по Фестивальной улице до ТЦ «У Речного».

В одной очереди стоят те, кто хочет сесть в 400-й «поостановочный» и 400-й «экспресс». Вторых обычно больше — люди хотят доехать до Зеленограда побыстрее. Правда, есть и те, кому надо именно на «поостановочный»: они могут ехать и не в Зеленоград, выходят на остановках по пути, вдоль Ленинградского шоссе. Эти пассажиры уже сориентировались и выстраиваются в отдельную очередь слева. Еще возле места посадки образовывается очередь «на постоять» — войти в автобус после основной очереди. Бывает и четвертая — войти после тех, кто готов постоять.

Но в длинной очереди стоят и пассажиры, которым хочется уехать на любом автобусе, лишь бы поскорее. Из хвоста очереди не видно, какой именно автобус подошел, поэтому люди просто постепенно продвигаются вперед. Даже в часы пик случается, что движение очереди останавливается, когда в автобусе еще есть свободные места. Чего, опять-таки, не видно стоящим в конце. Можно пойти проверить, но за это время места заполнятся пассажирами из очереди «постоять».

Все это видят водители и, вероятно, пытаются ускорить посадку пассажиров — тем более, из-за очередей и дорожных пробок они выбиваются из графика. На жалобу пассажирки, конечно, отреагировали — «проведен дополнительный инструктаж об особенностях в организации посадки пассажиров». Но проблему это не решает. По данным префектуры, зеленоградский автокомбинат обратился в департамент транспорта с просьбой перенести место посадки в автобус 400 «поостановочный» к дому 17/1 по Фестивальной улице, на 100 метров вперед в сторону метро.

В прошлом году автокомбинат пытался инициировать перенос остановки на Фестивальной одного из 400-х маршрутов, только назад по Фестивальной улице. Но префектура Северного административного округа отказалась даже обсуждать этот вариант, поскольку для организации остановки надо было сдвинуть на несколько метров нерегулируемый переход через Фестивальную в районе дома 31. Это противоречит ГОСТу, пояснили отказ в САО, — пешеходные переходы в городах должны быть через каждые 200-300 метров в зависимости от величины и соотношения интенсивности дорожного и пешеходного движения. А предложенный перенос «зебры» в сторону Смольной значительно увеличил бы расстояние между существующими переходами.

Проблема с одним местом посадки в автобусы, идущие в Зеленоград по разным дорогам, решится, когда конечной 400-го «экспресса» станет новая станция метро «Ховрино». Её собираются открыть 29 декабря, но перенос остановки возможен не раньше, чем через полгода, — сначала надо построить автовокзал в составе транспортно-пересадочного узла.

Правильно ли поступил водитель 400-го, ускорив посадку пассажиров?
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Обсуждение
Бесаме Мучо
20 декабря 2017
Всё равно большинство очереди пальцы гнёт и не садится в поостановочный. В дождь, снег и зной будут ждать экспресса.
Торопов
20 декабря 2017
С момента отмены маршруток прошло почти полгода, а бардак продолжается... какой нафиг автовокзал ТПУ на новой метро Ховрино!? Что опять за идотские понты, нужно сразу уехать после выхода с метро, а не стоять на вокзалах, остановки достаточно обычной, и очередей не создавать. Рехнулись совсем на этих "ТПУ" и всём огромном-стеклянном, а пользы реальной кот наплакал, с советскими очередями справиться не могут
Андрей Googmen
21 декабря 2017
Такое впечатление, что некоторые только и мечтают постоять на остановке подольше. А большинство мечтают просто сесть в этот долбаный автобус и наконец уехать домой. Хоть в духоте, хоть в токотне, но просто уехать домой. А они в очередь с 17-30 стоят по 3-4-5, и даже по 6 автобусов. (причём почему-то как раз именно 400-е сажают и стоят ждут чего-то, а 400э сажают и отъезжают почти сразу же)
Ильдар В-в
21 декабря 2017
Один раз 400-Э так остановился и мы, стоявшие в хвосте, сели. Это была редкая удача в жизни.
Народ, в основном, соблюдает очередь, но встречаются и прохиндеи. Как-то раз один парень резко перебежал через основную очередь за несколько человек впереди меня, хлопнул по плечам двух друзей из очереди на постоять, и они втроем встали впереди меня. Я их послал подальше, передо мной их не было. Наглый парень утверждал, что он стоял впереди, и какая мол разница, куда он встал сейчас. Их пропустила женщина, стоявшая сзади меня. Вышли они на отановке Студенческая - значит были студентами МИЭТа. Через 2 дня я увидел этого наглого парня опять. Он стоял не в очереди, а сбоку, на проезжей части. Якобы стоит и пропускает. Собирался повторить тот же маневр.
Сергей Соколов
21 декабря 2017
Нужны не традиции, а умные правила.
А сейчас на остановке 400-х у м.Речной вокзал царит бардак.

СРАЗУ ЖЕ ПЕРЕНОСИТЬ ОСТАНОВКУ 400-го Э к новой станции метро Ховрино!!!
Евгения Фэй
21 декабря 2017
Я писала обращение с просьбой перенести остановку.
Потому что поостановочный реально тормозит посадку. Как написали выше, стоит и чего-то ждет, не отъезжает.
Когда автобус забирает людей из хвоста, было такое несколько раз, сама оказывалась в числе таких счастливчиков) это случилось потому что был ремонт дороги и автобусу просто было негде встать. Такие действия может действительно продуктивны и разгружают очередь, но дело может дойти до мордобоя.) три раза автобус так подъезжал и все три раза были возмущенные вопли.
400Э простаивают в ожидании посадки, их по 7-10 штук стоит вдоль фестивальной. Проблема длинной очереди не в нехватке автобусов, а в плохой организации посадки. Хотя не в час пик автобусов по получасу нет (в воскресенье вечером, например).
Геннадий Прейзнер
21 декабря 2017
лично стоял в часы пик. (~18:00) и насчитал там в районе 8 пустых автобусов стоящих в очереди. стоял я в районе второго здания тц речной метров 100 от остановки. уехал через 20 минут. тоже так же с хвоста подобрал. ну и что???? ребята вы все равно стоите ждете своего автобуса.. я понимаю еслиб не было подвижных составов . а их аж 8 штук стоит ждет ВАС!!!! все правильно они делают. да и даже еслибы такого не делали все равно бы быстро уехали бы. а то что полупустые уезжают это факт. но с очередями тут ничего не поделаешь. народ то весь в москве работает. терпите друзья.
Димитрий Солдаткин
21 декабря 2017
Почему вообще поостановочный автобус дожидается отъезда экспресса (одного, двух или трех)Неужели водитель не может пригласить поостановщиков занять свои места и спокойно уехать.
Ляляка Московская
21 декабря 2017
Неужели водитель не может пригласить поостановщиков занять свои места и спокойно уехать.
Тоже часто приходит такая мысль. Но , если по - хорошему , то конечно , для поостановочного нужна отдельная остановка.
Ляляка Московская
21 декабря 2017
Водитель поступил быдлячески и хамски.

Приходилось иногда такое наблюдать в других местах , где есть очередь на автобус. Водитель специально подъезжает к хвосту , открывает двери , народ лезет , ругается , толкается , очередь перемешивается ... А водитель смотрит и ухмыляется.
Елена Бунина
21 декабря 2017
При мне была подобная ситуация, но с шофером автобуса 400Э. Очередь была длинная, мы отстояли 30 минут. Подошел автобус для посадки, а второй такой же обогнал первый и начал посадку хвоста, а мы не попали ни в первый, ни в тот, который обогнал.
Са Нс
21 декабря 2017
Не понял,как можно объехать и посадить пассажиров стоящих в конце?они получается ещё дальше от объехавшего автобуса-чем первые
Бесаме Мучо
22 декабря 2017
для поостановочного нужна отдельная остановка.
Точно, чтобы отделить тех, кому надо домой, от тех, кто готов приехать позже, лишь бы на автобусе была надпись "экспресс."
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