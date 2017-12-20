Непривычная посадка пассажиров произошла в 17:54, так что очередь на 400-е была длинной. В часы пик она, случается, растягивается по Фестивальной улице до ТЦ «У Речного».

В одной очереди стоят те, кто хочет сесть в 400-й «поостановочный» и 400-й «экспресс». Вторых обычно больше — люди хотят доехать до Зеленограда побыстрее. Правда, есть и те, кому надо именно на «поостановочный»: они могут ехать и не в Зеленоград, выходят на остановках по пути, вдоль Ленинградского шоссе. Эти пассажиры уже сориентировались и выстраиваются в отдельную очередь слева. Еще возле места посадки образовывается очередь «на постоять» — войти в автобус после основной очереди. Бывает и четвертая — войти после тех, кто готов постоять.



Но в длинной очереди стоят и пассажиры, которым хочется уехать на любом автобусе, лишь бы поскорее. Из хвоста очереди не видно, какой именно автобус подошел, поэтому люди просто постепенно продвигаются вперед. Даже в часы пик случается, что движение очереди останавливается, когда в автобусе еще есть свободные места. Чего, опять-таки, не видно стоящим в конце. Можно пойти проверить, но за это время места заполнятся пассажирами из очереди «постоять».

Все это видят водители и, вероятно, пытаются ускорить посадку пассажиров — тем более, из-за очередей и дорожных пробок они выбиваются из графика. На жалобу пассажирки, конечно, отреагировали — «проведен дополнительный инструктаж об особенностях в организации посадки пассажиров». Но проблему это не решает. По данным префектуры, зеленоградский автокомбинат обратился в департамент транспорта с просьбой перенести место посадки в автобус 400 «поостановочный» к дому 17/1 по Фестивальной улице, на 100 метров вперед в сторону метро.

В прошлом году автокомбинат пытался инициировать перенос остановки на Фестивальной одного из 400-х маршрутов, только назад по Фестивальной улице. Но префектура Северного административного округа отказалась даже обсуждать этот вариант, поскольку для организации остановки надо было сдвинуть на несколько метров нерегулируемый переход через Фестивальную в районе дома 31. Это противоречит ГОСТу, пояснили отказ в САО, — пешеходные переходы в городах должны быть через каждые 200-300 метров в зависимости от величины и соотношения интенсивности дорожного и пешеходного движения. А предложенный перенос «зебры» в сторону Смольной значительно увеличил бы расстояние между существующими переходами.



Проблема с одним местом посадки в автобусы, идущие в Зеленоград по разным дорогам, решится, когда конечной 400-го «экспресса» станет новая станция метро «Ховрино». Её собираются открыть 29 декабря, но перенос остановки возможен не раньше, чем через полгода, — сначала надо построить автовокзал в составе транспортно-пересадочного узла.