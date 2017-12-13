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Школа 842 отпразднует 55-летие. На торжественный вечер 15 декабря приглашают выпускников. Архивные фото 13.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Первой школе Зеленограда исполнилось 55 лет. В пятницу, 15 декабря (17:00), в корпусе 142 пройдет торжественный вечер, организованный выпускниками и педагогами школы — на него приглашают всех зеленоградцев, кто учился или работал в школе, чьи дети учились в ней в разные годы.

Школа 842 поделилась с Zelenograd.ru архивными фотографиями своего первого десятилетия, а исторические подробности об этом времени нашлись в воспоминаниях педагогов, материалах Музея Зеленограда и историка Зеленограда Игоря Быстрова.

Школа 842 открылась в 1962 году — еще до того, как город-спутник у станции Крюково получил название Зеленоград. «Строительство города только началось, достраивался первый микрорайон, закладывались корпуса второго микрорайона. В январе 1962 года первые новосёлы въехали в дома», — пишет Музей Зеленограда в своей рубрике «Хронограф».

Открытию школы предшествовала детективная история: во время её строительства выкрали почти все отопительные батареи, что угрожало срывом сдачи школы. «Оперативная обстановка в Зеленограде в то время не отличалась особой сложностью, но кражи со строительных объектов приобретали серьезный характер. Расхищалось всё: доски, рамы, инструменты, отопительные системы», — рассказывал в своих воспоминаниях бывший начальник Зеленоградского УВД А.Е. Шолохов.

Молодому милиционеру В.Л. Ченченко поручили наблюдение за строящейся школой. Он просидел в засаде более двух недель, и в конце концов воров задержали — ими оказались жители посёлка Алабушево. Украденные отопительные батареи вернули строителям, школа была сдана вовремя.

Первый директор школы, заслуженный учитель РСФСР, педагог со стажем, орденоносец Юрий Михайлович Воробьёв проработал в школе с 15 марта 1962 года по 10 октября 1966 года. Когда школа открыла двери, в её штате было только два человека — директор и техслужащая А.П. Визавитина, которая впоследствии долгие годы работала в школе и стала хранителем школьного музея.

Учитель биологии Ирина Михайловна Устюжанина вспоминала об открытии школы: «Это был необыкновенный, праздничный день, душа пела, все озарялось особым радужным светом, было море цветов, радость на лицах детей. Мы были счастливы, и это передавалось всем. Руководство города пообещало в ближайшее время выделить для учителей квартиры. И действительно, 15 сентября 1962 года многие семейные учителя праздновали новоселье в первых построенных жилых домах. Получили квартиру и мы».

А вот воспоминания З. Димчевской, первого завуча школы, которые приводит в «Истории Зеленограда» Игорь Быстров: «Первое сентября 1962 года выдалось дождливым, вокруг — одна грязь. Я пришла в школу с раскладушкой, поскольку ночевать пока было негде. В этот же день мы с Юрием Михайловичем прошлись по всем классам, чтобы побеседовать с ребятами о сохранности „нашего дворца“, как мы тогда называли школу (школа была построена по последнему слову архитектурно-планировочного искусства — И.Б.). И в конце учебного года мы не обнаружили ни единой царапины!»

Первый учебный год был непростым: город строился и наполнялся молодыми людьми и семьями. Младшие классы оказались переполнены, а в десятом учились всего восемь человек. Школа работала в две смены — вечером здесь занимались учащиеся школы рабочей молодёжи № 265.

Актовый зал школы был единственным в городе-спутнике, поэтому здесь проводились и собрания общественности, и хозяйственные активы, и слёты передовиков, пленумы и конференции. Здесь состоялась и первая сессия зеленоградского Горсовета при формировании местных органов власти, а директор школы был избран заместителем председателя исполкома, где работал на общественных началах.

Осенью 1963 года Ирина Михайловна Устюжанина вместе с учениками нашла в лесопарке неподалеку от школы братскую могилу с останками 12 советских солдат.

«Собаки стали таскать кости, они лежали на дороге между лесом и школой, — вспоминали ветераны-преподаватели школы 3.В.Димчевская и В.П.Капустина. — Черепа ребята принесли своему учителю биологии. Доложили директору школы Юрию Михайловичу Воробьёву, ветерану войны, участнику партизанской борьбы. Затем, через военкомат Ленин­градского района Москвы, которому тогда подчинялся строящийся новый город, началось офици­альное расследование. Было обнаружено 11 захороненных, среди них — девушка. В могиле были ос­татки русских шинелей и солдатский ботинок русского образца».

Была создана специальная комиссия, которая выдала заключение о перезахоронении останков бойцов. 15 октября 1963 года гробы выставили для последнего прощания в школьной рекреации на первом этаже. Рядом в почётном карауле встали ученики, и практически весь город пришёл проститься с воинами — все жители окрестных деревень и сёл, где память о войне была еще очень живой и было много очевидцев, переживших её.

О самой Ирине Михайловне Устюжаниной рассказывал директор школы №609 Борис Леонидович Яковлев: «Устюжанина была педагогом старой закалки, одноклассницей Зои Космодемьянской. Она часто рассказывала про то, как Зоя вела себя в школе: героическая девушка никому не давала списывать. Зоя старалась помочь ученикам самим правильно понять материал. Её примером заразилась и одноклассница Ирина, будущая учительница биологии».

20 октября 1963 года по приказу директора в школе организовали музей Боевой славы гвардейцев-панфиловцев. Экспозицию собрали ученики и учителя в ходе большой поисковой работы.

В течении 25 лет директором школы была Светлана Алексеевна Чарина - о ней в своём эссе писала выпускница школы 842 Мария Богданова: «Светлана Алексеевна с любовью и теплом вспоминает о школе, об учениках и, конечно, об учителях».

Школа 842 много лет была известна в Зеленограде своим углублённым образованием по химии и сотрудничала с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева. Специальные «химические» классы вела Галина Васильевна Бронзова - опытный и профессиональный педагог, в интервью Zelenograd.ru она рассказывала о своём предмете и преподавании в студии.

Сейчас в школе 842 учатся дети с 1 по 11 класс в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели с шестым развивающим днем (суббота). В старших классах ведется профильное обучение по социально-гуманитарному и биолого-химическому направлениям. В состав школы входят пять подразделений дошкольного, начального, основного и среднего образования, расположенных в 1 микрорайоне.

На своё 55-летие школа приглашает учеников, родителей, выпускников и жителей Зеленограда. Вход на мероприятие свободный. 15 декабря в 17:00 в актовом зале школы (корпус 142) пройдёт торжественный концерт в формате телепрограммы: ведущие возьмут на себя роль корреспондентов и в разных публицистических жанрах расскажут об истории школы. Торжественная речь директора продолжится поздравлениями гостей, флешмобом, стендапом, музыкальными и танцевальными номерами. На мероприятии выступят префект Зеленограда Анатолий Смирнов и председатель управляющего совета школы Андрей Титов.

На своё 55-летие школа приглашает учеников, родителей, выпускников и жителей Зеленограда. Вход на мероприятие свободный. 15 декабря в 17:00 в актовом зале школы (корпус 142) пройдёт торжественный концерт в формате телепрограммы: ведущие возьмут на себя роль корреспондентов и в разных публицистических жанрах расскажут об истории школы. Торжественная речь директора продолжится поздравлениями гостей, флешмобом, стендапом, музыкальными и танцевальными номерами. На мероприятии выступят префект Зеленограда Анатолий Смирнов и председатель управляющего совета школы Андрей Титов.

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