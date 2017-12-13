Первый учебный год был непростым: город строился и наполнялся молодыми людьми и семьями. Младшие классы оказались переполнены, а в десятом учились всего восемь человек. Школа работала в две смены — вечером здесь занимались учащиеся школы рабочей молодёжи № 265.

Актовый зал школы был единственным в городе-спутнике, поэтому здесь проводились и собрания общественности, и хозяйственные активы, и слёты передовиков, пленумы и конференции. Здесь состоялась и первая сессия зеленоградского Горсовета при формировании местных органов власти, а директор школы был избран заместителем председателя исполкома, где работал на общественных началах.

Осенью 1963 года Ирина Михайловна Устюжанина вместе с учениками нашла в лесопарке неподалеку от школы братскую могилу с останками 12 советских солдат.

«Собаки стали таскать кости, они лежали на дороге между лесом и школой, — вспоминали ветераны-преподаватели школы 3.В.Димчевская и В.П.Капустина. — Черепа ребята принесли своему учителю биологии. Доложили директору школы Юрию Михайловичу Воробьёву, ветерану войны, участнику партизанской борьбы. Затем, через военкомат Ленин­градского района Москвы, которому тогда подчинялся строящийся новый город, началось офици­альное расследование. Было обнаружено 11 захороненных, среди них — девушка. В могиле были ос­татки русских шинелей и солдатский ботинок русского образца».

Была создана специальная комиссия, которая выдала заключение о перезахоронении останков бойцов. 15 октября 1963 года гробы выставили для последнего прощания в школьной рекреации на первом этаже. Рядом в почётном карауле встали ученики, и практически весь город пришёл проститься с воинами — все жители окрестных деревень и сёл, где память о войне была еще очень живой и было много очевидцев, переживших её.

О самой Ирине Михайловне Устюжаниной рассказывал директор школы №609 Борис Леонидович Яковлев: «Устюжанина была педагогом старой закалки, одноклассницей Зои Космодемьянской. Она часто рассказывала про то, как Зоя вела себя в школе: героическая девушка никому не давала списывать. Зоя старалась помочь ученикам самим правильно понять материал. Её примером заразилась и одноклассница Ирина, будущая учительница биологии».

20 октября 1963 года по приказу директора в школе организовали музей Боевой славы гвардейцев-панфиловцев. Экспозицию собрали ученики и учителя в ходе большой поисковой работы.

В течении 25 лет директором школы была Светлана Алексеевна Чарина - о ней в своём эссе писала выпускница школы 842 Мария Богданова: «Светлана Алексеевна с любовью и теплом вспоминает о школе, об учениках и, конечно, об учителях».

Школа 842 много лет была известна в Зеленограде своим углублённым образованием по химии и сотрудничала с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева. Специальные «химические» классы вела Галина Васильевна Бронзова - опытный и профессиональный педагог, в интервью Zelenograd.ru она рассказывала о своём предмете и преподавании в студии.

Сейчас в школе 842 учатся дети с 1 по 11 класс в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели с шестым развивающим днем (суббота). В старших классах ведется профильное обучение по социально-гуманитарному и биолого-химическому направлениям. В состав школы входят пять подразделений дошкольного, начального, основного и среднего образования, расположенных в 1 микрорайоне.

На своё 55-летие школа приглашает учеников, родителей, выпускников и жителей Зеленограда. Вход на мероприятие свободный. 15 декабря в 17:00 в актовом зале школы (корпус 142) пройдёт торжественный концерт в формате телепрограммы: ведущие возьмут на себя роль корреспондентов и в разных публицистических жанрах расскажут об истории школы. Торжественная речь директора продолжится поздравлениями гостей, флешмобом, стендапом, музыкальными и танцевальными номерами. На мероприятии выступят префект Зеленограда Анатолий Смирнов и председатель управляющего совета школы Андрей Титов.