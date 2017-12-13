Первой школе Зеленограда исполнилось 55 лет. В пятницу, 15 декабря (17:00), в корпусе 142 пройдет торжественный вечер, организованный выпускниками и педагогами школы — на него приглашают всех зеленоградцев, кто учился или работал в школе, чьи дети учились в ней в разные годы.
Школа 842 поделилась с Zelenograd.ru архивными фотографиями своего первого десятилетия, а исторические подробности об этом времени нашлись в воспоминаниях педагогов, материалах Музея Зеленограда и историка Зеленограда Игоря Быстрова.
Школа 842 открылась в 1962 году — еще до того, как город-спутник у станции Крюково получил название Зеленоград. «Строительство города только началось, достраивался первый микрорайон, закладывались корпуса второго микрорайона. В январе 1962 года первые новосёлы въехали в дома», — пишет Музей Зеленограда в своей рубрике «Хронограф».
Открытию школы предшествовала детективная история: во время её строительства выкрали почти все отопительные батареи, что угрожало срывом сдачи школы. «Оперативная обстановка в Зеленограде в то время не отличалась особой сложностью, но кражи со строительных объектов приобретали серьезный характер. Расхищалось всё: доски, рамы, инструменты, отопительные системы», — рассказывал в своих воспоминаниях бывший начальник Зеленоградского УВД А.Е. Шолохов.
Молодому милиционеру В.Л. Ченченко поручили наблюдение за строящейся школой. Он просидел в засаде более двух недель, и в конце концов воров задержали — ими оказались жители посёлка Алабушево. Украденные отопительные батареи вернули строителям, школа была сдана вовремя.
Первый директор школы, заслуженный учитель РСФСР, педагог со стажем, орденоносец Юрий Михайлович Воробьёв проработал в школе с 15 марта 1962 года по 10 октября 1966 года. Когда школа открыла двери, в её штате было только два человека — директор и техслужащая А.П. Визавитина, которая впоследствии долгие годы работала в школе и стала хранителем школьного музея.
Учитель биологии Ирина Михайловна Устюжанина вспоминала об открытии школы: «Это был необыкновенный, праздничный день, душа пела, все озарялось особым радужным светом, было море цветов, радость на лицах детей. Мы были счастливы, и это передавалось всем. Руководство города пообещало в ближайшее время выделить для учителей квартиры. И действительно, 15 сентября 1962 года многие семейные учителя праздновали новоселье в первых построенных жилых домах. Получили квартиру и мы».
А вот воспоминания З. Димчевской, первого завуча школы, которые приводит в «Истории Зеленограда» Игорь Быстров: «Первое сентября 1962 года выдалось дождливым, вокруг — одна грязь. Я пришла в школу с раскладушкой, поскольку ночевать пока было негде. В этот же день мы с Юрием Михайловичем прошлись по всем классам, чтобы побеседовать с ребятами о сохранности „нашего дворца“, как мы тогда называли школу (школа была построена по последнему слову архитектурно-планировочного искусства — И.Б.). И в конце учебного года мы не обнаружили ни единой царапины!»
Первый учебный год был непростым: город строился и наполнялся молодыми людьми и семьями. Младшие классы оказались переполнены, а в десятом учились всего восемь человек. Школа работала в две смены — вечером здесь занимались учащиеся школы рабочей молодёжи № 265.
Актовый зал школы был единственным в городе-спутнике, поэтому здесь проводились и собрания общественности, и хозяйственные активы, и слёты передовиков, пленумы и конференции. Здесь состоялась и первая сессия зеленоградского Горсовета при формировании местных органов власти, а директор школы был избран заместителем председателя исполкома, где работал на общественных началах.
Осенью 1963 года Ирина Михайловна Устюжанина вместе с учениками нашла в лесопарке неподалеку от школы братскую могилу с останками 12 советских солдат.
«Собаки стали таскать кости, они лежали на дороге между лесом и школой, — вспоминали ветераны-преподаватели школы 3.В.Димчевская и В.П.Капустина. — Черепа ребята принесли своему учителю биологии. Доложили директору школы Юрию Михайловичу Воробьёву, ветерану войны, участнику партизанской борьбы. Затем, через военкомат Ленинградского района Москвы, которому тогда подчинялся строящийся новый город, началось официальное расследование. Было обнаружено 11 захороненных, среди них — девушка. В могиле были остатки русских шинелей и солдатский ботинок русского образца».
Была создана специальная комиссия, которая выдала заключение о перезахоронении останков бойцов. 15 октября 1963 года гробы выставили для последнего прощания в школьной рекреации на первом этаже. Рядом в почётном карауле встали ученики, и практически весь город пришёл проститься с воинами — все жители окрестных деревень и сёл, где память о войне была еще очень живой и было много очевидцев, переживших её.
О самой Ирине Михайловне Устюжаниной рассказывал директор школы №609 Борис Леонидович Яковлев: «Устюжанина была педагогом старой закалки, одноклассницей Зои Космодемьянской. Она часто рассказывала про то, как Зоя вела себя в школе: героическая девушка никому не давала списывать. Зоя старалась помочь ученикам самим правильно понять материал. Её примером заразилась и одноклассница Ирина, будущая учительница биологии».
20 октября 1963 года по приказу директора в школе организовали музей Боевой славы гвардейцев-панфиловцев. Экспозицию собрали ученики и учителя в ходе большой поисковой работы.
В течении 25 лет директором школы была Светлана Алексеевна Чарина - о ней в своём эссе писала выпускница школы 842 Мария Богданова: «Светлана Алексеевна с любовью и теплом вспоминает о школе, об учениках и, конечно, об учителях».
Школа 842 много лет была известна в Зеленограде своим углублённым образованием по химии и сотрудничала с Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева. Специальные «химические» классы вела Галина Васильевна Бронзова - опытный и профессиональный педагог, в интервью Zelenograd.ru она рассказывала о своём предмете и преподавании в студии.
Сейчас в школе 842 учатся дети с 1 по 11 класс в одну смену в режиме пятидневной рабочей недели с шестым развивающим днем (суббота). В старших классах ведется профильное обучение по социально-гуманитарному и биолого-химическому направлениям. В состав школы входят пять подразделений дошкольного, начального, основного и среднего образования, расположенных в 1 микрорайоне.
На своё 55-летие школа приглашает учеников, родителей, выпускников и жителей Зеленограда. Вход на мероприятие свободный. 15 декабря в 17:00 в актовом зале школы (корпус 142) пройдёт торжественный концерт в формате телепрограммы: ведущие возьмут на себя роль корреспондентов и в разных публицистических жанрах расскажут об истории школы. Торжественная речь директора продолжится поздравлениями гостей, флешмобом, стендапом, музыкальными и танцевальными номерами. На мероприятии выступят префект Зеленограда Анатолий Смирнов и председатель управляющего совета школы Андрей Титов.
На своё 55-летие школа приглашает учеников, родителей, выпускников и жителей Зеленограда. Вход на мероприятие свободный. 15 декабря в 17:00 в актовом зале школы (корпус 142) пройдёт торжественный концерт в формате телепрограммы: ведущие возьмут на себя роль корреспондентов и в разных публицистических жанрах расскажут об истории школы. Торжественная речь директора продолжится поздравлениями гостей, флешмобом, стендапом, музыкальными и танцевальными номерами. На мероприятии выступят префект Зеленограда Анатолий Смирнов и председатель управляющего совета школы Андрей Титов.
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