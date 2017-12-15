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Детская площадка для сноуборда откроется на площади Юности 22 декабря 15.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Бесплатная мини-площадка рассчитана на детей от 4 до 12 лет. Она будет работать с 22 декабря по 14 января с 11:00 до 20:00. Все оборудование, включая сноуборды, выдают на месте бесплатно.

фото:insnow.ru

На площади Юности в дни фестиваля «Путешествие в Рождество» откроют школу сноубординга, сообщили Zelenograd.ru в оргкомитете фестиваля. Обучать и отвечать за безопасность детей будут опытные инструкторы. Участие в занятиях бесплатное — как и оборудование.

К этому же времени на площади Юности обещают открыть каток (вход свободный) с прокатом и заточкой коньков, тир и поставить ледяную горку. Двухэтажная карусель тоже будет работать все дни фестиваля — с 22 декабря по 14 января — бесплатно. Кататься на карусели могут все дети ростом не выше 1,4 метра.

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