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Новогодний фестиваль на площади Юности: расписание выступлений 06.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Новогодний фестиваль пройдет на площади Юности с 22 декабря по 14 января. Каждый день с 11:00 до 20:00 будут работать торговые палатки, карусель, площадка для сноуборда, тир, передвижной театр, здесь можно будет покататься на ледяной горке и поесть в кафе. Уже известна концертная программа фестиваля.

Так площадь Юности была украшена на Новый 2017 год
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

С 22 декабря по 14 января с 16:00 до 18:00 по будням и с 15:00 до 18:00 по субботам и воскресеньям на площади Юности будут театральные спектакли и выступления кавер-групп (кавер-группы исполняют свои версии известных музыкальных композиций). В их числе театр Pulsar, выступающий с огненным и световым шоу, уличный театр пантомимы и эксцентрики «Беспредел», интерактивное представление от театрального проекта «Мимо Крокодил», перформанс творческой лаборатории «Эскизы в пространстве», спектакль-импровизация «Воображариум». Большинство заявленных кавер-групп играет поп-музыку и эстрадные хиты.

Расписание выступлений на сцене

В дни фестиваля на площади Юности будут также большие игрушки, маленькие ресторанчики и елочный базар, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» глава управы Матушкино Антон Гущин.

В двенадцати торговых палатках, которые уже неделю назад начали ставить на площади, будут продавать сувениры, елочные украшения, сладости, товары народных промыслов. Три домика предназначены для развлечений с аниматорами и интерактивных мероприятий, сообщает префектура, четыре отводят под кафе. На площади Юности поставят 11-метровую новогоднюю елку.

По данным управы Матушкино, каток на площади откроют не раньше 20 декабря. Будут работать прокат и заточка коньков.

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