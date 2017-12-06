С 22 декабря по 14 января с 16:00 до 18:00 по будням и с 15:00 до 18:00 по субботам и воскресеньям на площади Юности будут театральные спектакли и выступления кавер-групп (кавер-группы исполняют свои версии известных музыкальных композиций). В их числе театр Pulsar, выступающий с огненным и световым шоу, уличный театр пантомимы и эксцентрики «Беспредел», интерактивное представление от театрального проекта «Мимо Крокодил», перформанс творческой лаборатории «Эскизы в пространстве», спектакль-импровизация «Воображариум». Большинство заявленных кавер-групп играет поп-музыку и эстрадные хиты.



Расписание выступлений на сцене



В дни фестиваля на площади Юности будут также большие игрушки, маленькие ресторанчики и елочный базар, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» глава управы Матушкино Антон Гущин.

В двенадцати торговых палатках, которые уже неделю назад начали ставить на площади, будут продавать сувениры, елочные украшения, сладости, товары народных промыслов. Три домика предназначены для развлечений с аниматорами и интерактивных мероприятий, сообщает префектура, четыре отводят под кафе. На площади Юности поставят 11-метровую новогоднюю елку.



По данным управы Матушкино, каток на площади откроют не раньше 20 декабря. Будут работать прокат и заточка коньков.