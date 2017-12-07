8 гектаров земли на 22-м километре Пятницкого шоссе выставил на продажу «Российский аукционный дом». Участки, по замыслу организаторов аукционов, продаются для развития гостиничного и развлекательного бизнеса в Зеленограде. Отмечается отличная транспортная доступность участков. В частности, за счет дублера Пятницкого шоссе (проект утвержден в прошлом году).
Как сообщает торговая площадка, на одном из смежных участков площадью 2 гектара в Горетовке уже имеется монолитный фундамент. Он остался от незавершенного строительства — хотели построить ТЦ «Твой дом», но стройка остановилась на этапе цокольного этажа. Здесь можно построить торгово-развлекательный центр, ретейл-парк, бизнес-парк, оптово-розничный продовольственный центр, логистический терминал, распределительный центр, дилерский центр легковых и грузовых автомобилей, автотехцентр для грузовиков — на выбор потенциального покупателя.
На соседнем участке площадью предлагают построить торгово-выставочный центр площадью более 50 тысяч квадратных метров и гостиницу на 143 номера с детским центром, ресторанами и спа-центром. Благо, имеется полный архитектурный проект и макет отеля.
Инвесторам описывают плюсы приобретения участок. Прежде всего, это близость к Зеленограду — «главному научному центру России, где ежегодно проходит более сотни научных и деловых мероприятий, — рассказывает Дмитрий Альтбрегин, заместитель директора Московского филиала РАДа. — При этом в самом Зеленограде и ближайших городах недостаточно развита гостиничная и развлекательная инфраструктуры. Таким образом, потенциальные инвесторы имеют возможность занять свободную нишу».
Впрочем, организаторы аукционов подчеркивают, что варианты использования территории могут быть и иными, инвестор может реализовать здесь любой коммерческий проект.
Торги проведут в марте, начальная цена участков — 185 и 305 миллионов рублей.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ДЕКАБРЕ
-
Скидка на плитку
10%