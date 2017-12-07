Как сообщает торговая площадка, на одном из смежных участков площадью 2 гектара в Горетовке уже имеется монолитный фундамент. Он остался от незавершенного строительства — хотели построить ТЦ «Твой дом», но стройка остановилась на этапе цокольного этажа. Здесь можно построить торгово-развлекательный центр, ретейл-парк, бизнес-парк, оптово-розничный продовольственный центр, логистический терминал, распределительный центр, дилерский центр легковых и грузовых автомобилей, автотехцентр для грузовиков — на выбор потенциального покупателя.

На соседнем участке площадью предлагают построить торгово-выставочный центр площадью более 50 тысяч квадратных метров и гостиницу на 143 номера с детским центром, ресторанами и спа-центром. Благо, имеется полный архитектурный проект и макет отеля.