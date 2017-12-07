2 комментария
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В Горетовке предлагают построить гостиницу и большой торговый центр 07.12.2017 ZELENOGRAD.RU

8 гектаров земли на 22-м километре Пятницкого шоссе выставил на продажу «Российский аукционный дом». Участки, по замыслу организаторов аукционов, продаются для развития гостиничного и развлекательного бизнеса в Зеленограде. Отмечается отличная транспортная доступность участков. В частности, за счет дублера Пятницкого шоссе (проект утвержден в прошлом году).

Участок площадью 2 га
фото:auction-house.ru

Как сообщает торговая площадка, на одном из смежных участков площадью 2 гектара в Горетовке уже имеется монолитный фундамент. Он остался от незавершенного строительства — хотели построить ТЦ «Твой дом», но стройка остановилась на этапе цокольного этажа. Здесь можно построить торгово-развлекательный центр, ретейл-парк, бизнес-парк, оптово-розничный продовольственный центр, логистический терминал, распределительный центр, дилерский центр легковых и грузовых автомобилей, автотехцентр для грузовиков — на выбор потенциального покупателя.

На соседнем участке площадью предлагают построить торгово-выставочный центр площадью более 50 тысяч квадратных метров и гостиницу на 143 номера с детским центром, ресторанами и спа-центром. Благо, имеется полный архитектурный проект и макет отеля.

фото:auction-house.ru

Инвесторам описывают плюсы приобретения участок. Прежде всего, это близость к Зеленограду — «главному научному центру России, где ежегодно проходит более сотни научных и деловых мероприятий, — рассказывает Дмитрий Альтбрегин, заместитель директора Московского филиала РАДа. — При этом в самом Зеленограде и ближайших городах недостаточно развита гостиничная и развлекательная инфраструктуры. Таким образом, потенциальные инвесторы имеют возможность занять свободную нишу».

Впрочем, организаторы аукционов подчеркивают, что варианты использования территории могут быть и иными, инвестор может реализовать здесь любой коммерческий проект.

Торги проведут в марте, начальная цена участков — 185 и 305 миллионов рублей.

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Обсуждение
Инна Иванова
9 часов назад
А можно подробнее о дублере Пятницкого шосее? Если будет доступ ко всем этим ТЦ,может и транспортная проблема решится? На сегодня жителей волнует больше всего именно это.
Торговое оборудование
4 часа назад
ТЦ - это очень хорошо! Но судя по тенденции строительства жилых комплексов и коомерческих зданий в зоне Пятницкого шоссе и расширении Пятницкого шоссе. Придется людям до москвы пехом добираться..., так как ни дублера и тем более дополнительного расширения трассы не предвидится, так как расширять уже некуда. А дублер строить дороже, чем возводить ТЦ... Вот такая закавыка...
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