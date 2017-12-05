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На 400-х могут ввести новую остановку в Рузино — у строящегося комплекса «Новый Зеленоград» 05.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Если в начале года автобусы №400Т и 400К не собирались останавливаться на Кутузовском шоссе у ЖК «Новый Зеленоград», то теперь новая остановка обсуждается официально, — будет она или нет, решит департамент транспорта.

ЖК «Новый Зеленоград» строится в Солнечногорском районе, на границе с Зеленоградом возле деревни Рузино. Ранее застройщик сообщил, как о решенном деле, что для жителей ЖК будет устроена остановка на Кутузовском шоссе, и они смогут добираться на зеленоградских автобусах до метро «Тушинская» и «Митино» (тогда еще 400К ходил до «Митино»). Как оказалось, эти планы не обсуждались с «Мосгортрансом». Застройщик изменил формулировку на «ведутся переговоры» (о включении остановки в схему движения автобусов).

Переговоры, видимо, действительно велись, поскольку, по информации префектуры, остановку в Рузино для автобусов №400Т и 400К обсудят на заседании рабочей группы по формированию маршрутной сети наземного городского пассажирского транспорта Дептранса. Когда именно это произойдет, не сообщается.

Раньше в Рузино останавливались коммерческие маршрутки 460 м и 707 м, следовавшие из Зеленограда к метро «Тушинская» и «Сходненская», но с августа они перестали работать. Остановку «Рузино-1» делает областной автобус «Мострансавто» №366 («Станция Крюково — «Ферма»).

Два года назад зеленоградская администрация пыталась оспорить название нового областного жилищного комплекса — его могут спутать с московским округом. Вопросы такого рода рассматриваются Геральдическим советом Москвы. По мнению геральдистов, раз уж застройщик назвался Зеленоградом, надо добавлять к названию адрес: деревня Рузино, Солнечногорский район. В администрации Московской области проигнорировали запросы столичных чиновников.

В скором времени обещают решить и вопрос с остановкой автобуса №400К возле Тушинской детской больницы — он проходит мимо, не не останавливается рядом с ней. Остановка в Братцево, в отличие от Рузино, будет обсуждаться специальным Межведомственным советом, в которой входит руководство областного Минтранса и столичного Дептранса.

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Обсуждение
Elana Abalakina
Вчера, 15:05
Нужно больше остановок
и так на пятницком куча остановок уже. "Школа" "Ферма" "Больница" еще "Кладбище" не хватает
Анна Леонтьева
Вчера, 16:14
смогут ли люди на этих остановках сесть в автобус?
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