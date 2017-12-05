Московские власти готовы выставить на торги участок возле Кутузовского шоссе, чтобы инвестор построил здесь торговый центр площадью около 6 тысяч квадратных метров. Недалеко от него, в промзоне Малино, намного больший участок земли предлагают под строительство крупного ТЦ, — но пока его не сумели сдать в аренду.
Выставление на торги нового участка площадью около 0,4 гектара у Кутузовского шоссе под строительство «торгового объекта» одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром. На ранее одобренном соседнем участке площадью 3,5 гектара на пересечении Кутузовского шоссе и Середниковской улицы предполагается строительство большого торгово-развлекательного комплекса площадью около 87 тысяч квадратных метров — это примерно в пять раз больше «Иридиума». Первые торги по аренде этой земли, несмотря на долгую заявочную кампанию, прошли безуспешно — желающих принять участие не нашлось.
Также ГЗК решила выставить на торги 8 тысяч квадратных метров земли для строительства торгово-выставочного центра возле круга у пересечения улицы Радио и Георгиевского проспекта — это тоже напротив 23 микрорайона. Здесь разрешено построить здание площадью более 12 тысяч кв. метров.
Эти участки свободны, публичных слушаний по проектам их застройки проводиться не будет.
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