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Когда по платной дороге М-11 запустят автобус от Солнечногорска до Москвы 30.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Автобус будет ходить по платному дублеру Ленинградки после открытия станции метро «Ховрино». Также к «Ховрино» перенесут конечную остановку автобуса №440, который сейчас ездит по Ленинградскому шоссе от Солнечногорска к метро «Водный стадион».

Об этом сообщила администрация Солнечногорского района. Отмечается, что с переносом автобусного маршрута с Ленинградского шоссе на М-11 время в пути сократится вдвое. Сейчас пассажиры едут от Солнечногорска до «Водного стадиона» примерно 1 час 20 минут — если нет пробок.

По платной трассе ездит автобус 400 «экспресс» от Зеленограда до станции метро «Речной вокзал». На оплату проезда это не влияет — действуют городские тарифы проезда в наземном транспорте.

Станцию метро «Ховрино» обещают открыть до конца этого года. А автовокзал для общественного транспорта — в середине следующего. Через два года планируют построить рядом с метро «Ховрино» новую пригородную железнодорожную станцию «Ховрино-2».

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Обсуждение
Торопов
4 декабря 2017
440 вернули бы опять на Войковскую... там столько разных интересных пересадок, в отличии от тухлого Водного.
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