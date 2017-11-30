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Как изменилось число машин на платной Ленинградке за последний год 30.11.2017 ZELENOGRAD.RU

На 20 процентов вырос трафик на платной дороге М-11 по сравнению с прошлым годом. Это связывают с «взвешенной» тарифной политикой, абонементам и выгодой использования транспондеров.

Проезд от Зеленограда до Москвы в час пик стоит 350 рублей. Но можно сэкономить, используя транспондер — специальное устройства для проезда и оплаты. Треть всех транзакций на дороге осуществляется с использованием транспондера, а рекордсменами являются жители Зеленограда — половина всех проездов. Об этом агентству «Москва» сообщили в Северо-западной концессионной компании, построившей участок платной трассы до Солнечногорска.

Владельцы транспондеров могут купить абонементы, позволяющие сэкономить до 60% от базового тарифа на проезд — не только на М-11, но и на платных участках дорог М-3, М-4 и на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. Транспондер можно взять в аренду в офисах оператора платной дороги.

Продолжение М-11 — от Солнечногорска до Клина — откроют в мае 2018 года, сообщил ранее председатель правления ГК «Автодор"Сергей Кельбах. Сейчас строится участок на 58-149-м километре трассы, участок 58-97 км проходит в Солнечногорском и Клинском районах.

Скоростная трасса М11 «Москва-Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до примыкания к кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 километров. Полностью достроить трассу М-11 от Москвы до СанктПетербурга планировалось в середине 2018 года. Теперь сроки сдвинулись на рубеж 2018-2019 годов — об этом министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил президенту России Владимиру Путину в августе.

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Обсуждение
Vladimir Bravov
3 часа назад
Похоже на схему принуждения к миру.
Т.е. А где же мне проехать, когда бесплатная дорога забита из-за ремонта?
- Так через Лобню хорошая дорога. А на фига Вам ехать на машине. Есть же ласточки или 400.
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