На 20 процентов вырос трафик на платной дороге М-11 по сравнению с прошлым годом. Это связывают с «взвешенной» тарифной политикой, абонементам и выгодой использования транспондеров.

Проезд от Зеленограда до Москвы в час пик стоит 350 рублей. Но можно сэкономить, используя транспондер — специальное устройства для проезда и оплаты. Треть всех транзакций на дороге осуществляется с использованием транспондера, а рекордсменами являются жители Зеленограда — половина всех проездов. Об этом агентству «Москва» сообщили в Северо-западной концессионной компании, построившей участок платной трассы до Солнечногорска.

Владельцы транспондеров могут купить абонементы, позволяющие сэкономить до 60% от базового тарифа на проезд — не только на М-11, но и на платных участках дорог М-3, М-4 и на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге. Транспондер можно взять в аренду в офисах оператора платной дороги.

Продолжение М-11 — от Солнечногорска до Клина — откроют в мае 2018 года, сообщил ранее председатель правления ГК «Автодор"Сергей Кельбах. Сейчас строится участок на 58-149-м километре трассы, участок 58-97 км проходит в Солнечногорском и Клинском районах.

Скоростная трасса М11 «Москва-Санкт-Петербург» пройдет от МКАД до примыкания к кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 километров. Полностью достроить трассу М-11 от Москвы до СанктПетербурга планировалось в середине 2018 года. Теперь сроки сдвинулись на рубеж 2018-2019 годов — об этом министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил президенту России Владимиру Путину в августе.