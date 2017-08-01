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На трассе М-11 от Солнечногорска до Москвы планируют увеличить максимальную скорость 01.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Сейчас предельно допустимая скорость на этом участке платной дороги — 110 километров в час, но есть планы по увеличению максимальной скорости, сообщили Zelenograd.ru в «Северо-Западной концессионной компании», обслуживающей М-11. Когда и на сколько увеличат скорость, пока неизвестно.

С 1 августа предельно допустимая скорость выросла на другом участке трассы, в Тверской области, со 110 до 130 км/ч. Повышению скоростного режима предшествовало оснащение дороги автоматизированной системой управления, которая позволяет существенно повысить уровень безопасности движения, отмечается в сообщении.

Будете ли вы ездить по платной трассе быстрее, чем 110 км/ч?
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