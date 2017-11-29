Это «зебра» возле остановки «Березка». Чтобы на светофоре включился зеленый свет для пешеходов, надо нажать кнопку и дождаться, пока он загорится. Нажимать несколько раз не надо — он понимает с первого раза. Одновременно на этом перекрестке заработало регулирование светофора в зависимости от плотности автомобильного потока.

Кнопка заработает 29 ноября, сообщил Zelenograd.ru член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. Смысл установки кнопок (официально они называются «табло вызова пешехода», ТВП) — запрещающий сигнал для транспорта не включается, когда на переходе нет людей, а значит, водители экономят время. Нажимать кнопку несколько раз не имеет смысла — достаточно одного раза. Сразу зеленый свет для пешеходов не включится, придется немного подождать. Когда поставили первую кнопку у остановки «Фабрика-прачечная», опытным путем выяснилось, что ждать придется в среднем 30-35 секунд, но не больше 90 секунд.

Такими кнопками для пешеходов оборудованы светофоры возле переходов на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, улиц Заводская и Радио, возле музыкальной школы на Панфиловском проспекте, около остановок «Дом мебели» на Панфиловском и «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее. Кнопки на светофорах для пешеходов появляются в рамках программы установки так называемых петлевых индуктивных детекторов на перекрестках.

Они меняют фазы светофора в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. Индуктивные петли сейчас уложены на перекрестке Панфиловского проспекта с улицами Каменка и Филаретовской, на Алабушевской улице, у «Дома мебели» на Панфиловском, на пересечении улиц Заводской и Радио, возле префектуры на Центральном проспекте, у пожарной части на Солнечной аллеи, возле ТЦ «Панфиловский», на Сосновой аллее у остановки «Фабрика-прачечная».

Раньше светофоры переключали фазы стандартно, в заданном режиме по направлениям. Индуктивные детекторы реагируют на подъезжающий транспорт и разрешающий сигнал включатся быстро — никто не стоит на перекрестке лишнее время. Но водителям, привыкшим к определенному переключению фаз, надо быть внимательными — придется постоянно следить за сигналами светофора.

Кроме того, чтобы система «поняла», что машина ждёт проезда, водителям надо доезжать до стоп-линии. Если не доехать до стоп-линии 5-10 метров, то машина не попадет в рамку детектирования и «зеленый» не включится, уточнил Антонович.