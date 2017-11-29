Поскольку автомобилисты не реагируют на запрещающие знаки, на улицы Новокрюковская и Александровка с 28 ноября выпустили парконы — мобильные комплексы автоматической фиксации нарушений правил стоянки и остановки. Теперь парконы курсируют почти по всем основным улицам Зеленограда.

О появлении парконов сообщает префектура. Еще летом комиссия по безопасности движения запретила парковку вдоль 14 микрорайона на всей улице Александровка — машины мешают уборочной технике и автобусам. Но автомобилисты продолжают ставить машины на обочины, не обращая внимания на знаки «Остановка запрещена». Почему парконы запустили и на Новокрюковскую, не объясняется.

Сегодня парконы в Зеленограде ездят на улицах летчика Полагушина, на Московском проспекте, частично на Панфиловском проспекте (в основном, в «новом» городе), на Центральном и Московском проспектах, Яблоневой аллее, в Савелкинском проезде, 1-м и 2-м Западном проездах, на Сосновой и Каштановой аллеях, частично на улице Юности (до пересечения с Яблоневой аллеей), улице Николая Злобина, на проспекте генерала Алексеева, на Крюковской площади и Крюковской эстакаде, улицах Каменка, Логвиненко, Андреевка, Александровка, 2-й Пятилетки, 1 Мая, Советская, Ленина, летчицы Тарасовой, на Георгиевском проспекте.

Парконы — это обычные автомобили с надписью «ЦОДД», оснащенные автоматическим комплексом фото- и видеофиксации. Информация о машинах-нарушителях передается в центр обработки данных, после этого сотрудники ЦОДД и ГИБДД готовят документы, оформляют постановление и отправляют вместе со снимаками автовладельцу.