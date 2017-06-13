1 комментарий
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Парковку вдоль 14 микрорайона решили запретить 13.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Знаки «Остановка запрещена» появятся на протяжении всей улицы Александровка со стороны 14 микрорайона. Припаркованные здесь машины мешают уборочной технике и автобусам. Ставить личное авто можно только в парковочные карманы.

Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности движения. По мнению управы района Крюково, автоинспекции и ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» (отвечает за содержание и уборку автодорог), занимающие правую полосу машины мешает уборке улицы и выезду автобусов с остановок «Корпус 1420» и «Корпус 1428». Запрещающие остановку знаки появятся через месяц-полтора. Запрет касается всех видов транспорта. Парковочные карманы со стороны 14 микрорайона есть вдоль всей улицы Александровка.

К знакам «Остановка запрещена» предлагается добавить таблички «Работает эвакуатор», но поставят ли их, решит межведомственная комиссия при департаменте транспорта. С 2015 года эта комиссия определяет целесообразность работы эвакуаторов на той или иной улице, а знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта, ставят по решению префектуры.

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Обсуждение
Дядя Вова Местный
1 час назад
Вот тоже самое надо сделать на улице Каменка. Движение бешеное, пробки постоянно. В районе 18-15 микрорайонах, в основном, одна полоса в каждом направлении.
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