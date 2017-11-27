Запретить поворот с улицы Логвиненко (это дорога между 14 и 15 микрорайонами) в 14 микрорайон напротив ТЦ «Столица» при движении со стороны Андреевки решила зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения. При этом поворот налево при выезде от «Столицы» на этом месте запрещать не будут.
На демонтаж старых и установку новых знаков отводится полтора месяца — вместо знака «Движение прямо или налево» будет «Движение прямо».
Комиссия одобрила предложение автоинспекции — поворот с улицы Логвиненко в 14 микрорайон напротив «Столицы» считается очагом аварийности. Так называют участки улицы длиной до 200 метров, где в течение года произошло три ДТП одного вида или пять ДТП разных видов, в которых пострадали или погибли люди. Например, характерная авария с участием нескольких автомобилей произошла на выезде из 14 микрорайона прошлым летом. Девушка-водитель получила перелом таза.
В прошлом году комиссия по безопасности движения запретила в этом месте разворот при движении в сторону Андреевки. При этом выезд от «Столицы» налево через три ряда решили оставить.
«Этот въезд нужен как посетителям торгового центра, так и жителям 14-го, — протестует житель округа против решения запретить поворот с Логвиненко к „Столице“. — Перенесите светофор на 100 метров к этому перекрестку, и это решит множество проблем со „слепыми-невеждами“ за рулем. Светофор этот все равно сейчас меняют и ставят рядом новый».
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