В прошлом году комиссия по безопасности движения запретила в этом месте разворот при движении в сторону Андреевки. При этом выезд от «Столицы» налево через три ряда решили оставить.



«Этот въезд нужен как посетителям торгового центра, так и жителям 14-го, — протестует житель округа против решения запретить поворот с Логвиненко к „Столице“. — Перенесите светофор на 100 метров к этому перекрестку, и это решит множество проблем со „слепыми-невеждами“ за рулем. Светофор этот все равно сейчас меняют и ставят рядом новый».