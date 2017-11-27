Красивыми быть хочется всегда, но в новогоднюю ночь — особенно! Если до сих пор вы не нашли наряд своей мечты — приходите к нам в ателье «ЯБЛОКИ и ГРУШИ» и мы поможем вам его создать.
Для фотосессии в стиле FAMILYLOOK, которую многим наверняка хочется сделать в канун Нового года, можно не примерять предлагаемые фотостудией универсальные костюмы, можно надеть свои эксклюзивные, если предварительно сшить их у нас. Ведь они пригодятся вам и потом — на семейном пикнике, на празднике в детском саду или в школе, на встрече с друзьями за городом, в поездке к родителям. Появление вашей семьи в нарядах в одном стиле запомнится окружающим надолго, а вам,несомненно, поднимет настроение!
Мы с удовольствием поможем подобрать варианты фасонов для всех членов семьи. Наш консультант готов выехать с вами в магазин тканей, чтобы вы не растерялись среди существующего многообразия предложений (выезд консультанта стоит 500 рублей/час). Как для вас, так и для ваших детей процесс пошива костюма встанет интересным и незабываемым событием.
Также вы сможете удивить гостей, если украсите на новый год не только елку, но и всю квартиру! Это вовсе не сложно и совсем не дорого! Несколько подушек, «разбросанных» на мягкой мебели,салфетки на обеденном столе, банты на стульях в гостиной, все это в одном цвете или в одном стиле — и ваш дом преобразится, подарив вам атмосферу настоящего праздника! Пару-тройку метров самой недорогой (используется-то один раз в году!), но яркой ткани +размеры тех изделий, которые хочется украсить (подушек, стола, стульев) и мы сделаем ваш дом или квартиру достойными страниц модных интерьерных журналов.
На все работы по новогодней тематике с 27 ноября действует скидка 10%.
Но Новый год это не только повод купить или сшить одно красивое праздничное платье или костюм. Новый год — хороший повод обновить гардероб. Ведь все мы мечтаем, что именно с нового года у нас начнется какая-то новая, другая жизнь. Так почему не начать ее в новом платье костюме, блузе?
Новые теплые, уютные готовые модели ждут вас в бутике «ЯБЛОКИ и ГРУШИ» (платья и брюки от 9 000 рублей, юбки и блузы от 7 000 рублей, куртки от 15 000 рублей). Как всегда, у нас все в одном экземпляре и на один размер. Если имеющаяся модель вам понравится, то, купив ее, можете быть уверены — второй такой ни у кого уже не будет. Если же вещь вам приглянулась, но на вешалке висит не ваш размер — мы конечно же сошьем вам такую же, только обязательно внесем хоть небольшие, но изменения — сошьем в другом цвете, изменим форму воротника или манжетов, добавим кармашек, поменяем пуговицы и т. д. Это значит, что ваш выход в свет в наряде от «ЯБЛОКИ и ГРУШИ» будет действительно уникальным!
Не хотите новую вещь, но чего-то новенького хочется? Давайте перешьем старое, любимое во что-то новое. Платье — в юбку или блузу, брюки в юбку или шорты, жакет — в жилет или болеро. А уж из кучи старых, протертых джинсов и вовсе получится ультрамодный…рюкзак…или милая собачка.
Ну и как обычно, независимо от праздничной суеты, мы осуществляем ремонт ваших любимых вещей.
С 1 декабря всех наших клиентов мы начнем угощать не только традиционным чаем и кофе, но и имбирным печеньем, халвой, грильяжом, и, конечно же, яркими и сладкими мандаринками!
Ждем вас ежедневно с 10:00 до 21:00 в ТЦ «Савелки» по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд дом 2, 2-й этаж, павильон 202.
Дополнительная информация в соцсетях: ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм.
Телефон: 8(965)163-04-94.
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+7 (495) 76-76-746
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