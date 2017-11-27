Также вы сможете удивить гостей, если украсите на новый год не только елку, но и всю квартиру! Это вовсе не сложно и совсем не дорого! Несколько подушек, «разбросанных» на мягкой мебели,салфетки на обеденном столе, банты на стульях в гостиной, все это в одном цвете или в одном стиле — и ваш дом преобразится, подарив вам атмосферу настоящего праздника! Пару-тройку метров самой недорогой (используется-то один раз в году!), но яркой ткани +размеры тех изделий, которые хочется украсить (подушек, стола, стульев) и мы сделаем ваш дом или квартиру достойными страниц модных интерьерных журналов.

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Но Новый год это не только повод купить или сшить одно красивое праздничное платье или костюм. Новый год — хороший повод обновить гардероб. Ведь все мы мечтаем, что именно с нового года у нас начнется какая-то новая, другая жизнь. Так почему не начать ее в новом платье костюме, блузе?