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В бывшем посту ДПС на Московском проспекте откроют магазин фейерверков и велосипедов 28.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Закрытый пост ДПС в ближайшее время превратится в магазин — там будут продавать фейерверки, салюты, петарды, а летом — велосипеды. Как туда попасть без нарушения правил дорожного движения, остается загадкой — нормально припарковаться нельзя, подойти тоже.

Фото: Zelenograd.ru

Здание неиспользуемого поста ДПС на выезде из Зеленограда продали в прошлом году. Почти год оно оставалось пустым. А недавно помещение арендовала компания «Большой праздник», занимающаяся продажей бытовой пиротехники и организацией профессиональных пиротехнических шоу.

Теоретически, одна-две машины могут подъехать к зданию, не нарушая правил дорожного движения. Но подойти пешком никак нельзя. Компания обратилась к властям с просьбой сделать пешеходный переход к магазину — те пообещали сделать проект в ближайшее время.

Интересно, сколько времени потребуется зеленоградской администрации, чтобы решить проблему с доступом пешеходов в магазин. При этом сделать удобную диагональную «зебру» в ста метрах от магазина, на пересечении Никольского проезда и Московского проспекта, власти не могут уже несколько лет.

Как будет работать магазин, если к нему нельзя подойти без нарушения ПДД?
Внутри будет сидеть инспектор и выписывать всем штраф
Быстро нарисуют "зебру"
Машины будут останавливаться прямо на проезжей части
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