Здание неиспользуемого поста ДПС на выезде из Зеленограда продали в прошлом году. Почти год оно оставалось пустым. А недавно помещение арендовала компания «Большой праздник», занимающаяся продажей бытовой пиротехники и организацией профессиональных пиротехнических шоу.

Теоретически, одна-две машины могут подъехать к зданию, не нарушая правил дорожного движения. Но подойти пешком никак нельзя. Компания обратилась к властям с просьбой сделать пешеходный переход к магазину — те пообещали сделать проект в ближайшее время.

Интересно, сколько времени потребуется зеленоградской администрации, чтобы решить проблему с доступом пешеходов в магазин. При этом сделать удобную диагональную «зебру» в ста метрах от магазина, на пересечении Никольского проезда и Московского проспекта, власти не могут уже несколько лет.