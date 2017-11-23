Прежние шарообразные фонари меняют на светильники «Аксель» мощностью 40 ватт — такие сейчас нередко ставят на московских площадях и в парках. Меняют и сами опоры (торшеры) фонарей, по высоте они такие же, как и старые. Вечером в парке не так чтоб очень светло — фонари работают на верхней и средней аллеях, внизу пока темно. Предстоит еще восстановить поврежденную распределительную электрическую сеть, пояснили Zelenograd.ru в компании «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК), которая ведет эти работы. Завершить их должны до конца декабря.

Все провода, которые проложены по воздуху, после замены фонарей должны уйти под землю — об этом еще весной сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Савелки Сергей Князев. Он назвал удручающей ситуацию с освещением в парке Победы и отметил, что подземные коммуникации там прогнили. Как и основания фонарей.

А в следующем году в парке Победы запланирован капитальный ремонт — это уже свежая информация от управы.