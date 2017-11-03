На пешеходной аллее со стороны 3 микрорайона в следующем году появится торшерное освещение. Сейчас там вообще никакого нет. С другой стороны проспекта тоже займутся благоустройством — для пешеходов и велосипедистов.

Фонари поставят в рамках программы «Моя улица», рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Савелки Сергей Князев. Также запланирован капитальный ремонт в парке Победы. А «знаковыми» объектами благоустройства (как, например, пляж и территорию между ним и 7 микрорайоном в этом году) управа хочет сделать регбийный стадион возле Ленинградского шоссе и один из дворов в 5 микрорайоне. Это предложения, они пока не утверждены, отметил Князев.



Со стороны 4 микрорайона, от префектуры до площади Юности, будут более масштабные работы на пешеходной зоне. Заказчик работ станет департамент капитального ремонта.

Официально адреса программы «Моя улица» пока не опубликованы — лишь известно, что в 2018 году она придет и в Зеленоград. Эта программа подразумевает ремонт и расширение тротуаров, замена асфальта на дорогах, новые фонари и деревья, ремонт фасадов зданий, замену инженерных коммуникаций, устройство велодорожек, создание парков.

Улучшить жизнь пешеходам и велосипедистам власти хотят и на Панфиловском проспекте. Сейчас объявлен конкурс на разработку концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры двух зеленоградских магистралей. В концепции должны быть изложены предложения по организации новых парковок, новых пешеходных переходов, светофоров, автобусных остановок (в том числе, для туристических возможностей), велодорожек и велопарковок, размещению дорожных знаков и указателей.