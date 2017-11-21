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Кнопку для пешеходов поставили на светофорах возле музыкальной школы на Панфиловском проспекте 21.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Чтобы включился зеленый свет для пешеходов, надо нажать кнопку и дождаться, пока загорится зеленый. В таком режиме переходить дорогу к музыкальной школе и от неё придется с 22 ноября. Предупредите детей — если кнопку не нажать, то зеленый для перехода дороги не загорится.

Фото: Юлия Пасечника/Zelenograd.ru

Кнопки поставили на двух регулируемых переходах — на пересечении Панфиловского проспекта с улицей Болдов ручей и улицей летчика Полагушина. Это связано с переводом светофора в адаптивный режим работы, сообщил Zelenograd.ru член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович.

Такими кнопками сейчас оборудованы «зебры» на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, улиц Заводская и Радио, возле остановок «Дом мебели» на Панфиловском и «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее.

Смысл установки кнопок (официально они называются «табло вызова пешехода», ТВП) — запрещающий сигнал для транспорта не включается, когда на переходе нет людей, а значит, водители экономят время. Нажимать кнопку несколько раз не имеет смысла — достаточно одного раза. Сразу зеленый свет для пешеходов не включится, придется немного подождать. Когда поставили первую кнопку у остановки «Фабрика-прачечная», опытным путем выяснилось, что в ждать придется в среднем 30-35 секунд, но не больше 90 секунд.

Кнопки на светофорах для пешеходов появляются в рамках программы установки так называемых петлевых индуктивных детекторов на перекрестках. Они меняют фазы светофора в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. Индуктивные петли сейчас уложены на перекрестке Панфиловского проспекта с улицами Каменка и Филаретовской, на Алабушевской улице, у «Дома мебели» на Панфиловском, на пересечении улиц Заводской и Радио, возле префектуры на Центральном проспекте, у пожарной части на Солнечной аллеи, возле ТЦ «Панфиловский», на Сосновой аллее у остановки «Фабрика-прачечная».

Раньше светофоры переключали фазы стандартно, в заданном режиме по направлениям. Индуктивные детекторы реагируют на подъезжающий транспорт и разрешающий сигнал включатся быстро — никто не стоит на перекрестке лишнее время. Но водителям, привыкшим к определенному переключению фаз, надо быть внимательными — придется постоянно следить за сигналами светофора.

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Обсуждение
Светлана Светикова
6 часов назад
Какая кнопка??? Такие кнопки можно ставить только на прямом направлении дороги, но не на перекрестке. На этом перекрестке водители не видят запрещающего знака на движение в данном направлении и едут прям на пешеходов, при этом для пешеходов горит разрешающий сигнал светофора. Те кто едет по направлению с Крюково и поворачивают на улицу Болдов ручей не смотрят на то что у них стрелка уже не горит, и что у пешеходов загорелся разрешающий переход "зеленый человечек". Они лучше газу побольше дадут и проедут между людьми, чем остановятся. те же кто едут со стороны Ленинградского шоссе, так же себя ведут. Горит или не горит стрелка, многие уверенно продолжают свое движение. Меня лично там 2 раза чуть не сбивали машины... Хорошо успевала отбежать в сторону.А теперь вы хотите поставить эту кнопку???? Да там надо дополнительные ставить мигающие знаки опасности для водителей, чтобы этот маленький, но опасный участок дороги бросался в глаза при любом знаке светофора.
установленная кнопка, только затруднит движение по этим двум направлениям и со стороны Березовая аллея, потому что светофор для пешеходов в "часы пик" будет работать чаще, чем обычно. Проходимость пешеходов здесь не маленькая. И водители будут стараться еще быстрее проскочить данный участок дороги...
Max Petrov
6 часов назад
Кнопки - прямо назад в будущее!)))) В андреевке тыщу лет уже работает!))) Все новое - хорошо оформленное старое!)) Индуктивные петли (ей богу лучше б петлю времени изобрели:))- ОЧЕВИДНО - не дают никакого эффекта - ибо регулируют движения когда на перекрестке мало машин! Но когда на перекрестке мало машин - то нету и проблем!)))) А в час пик - они бесполезны - потому как машины стоят со всех сторон! Вчера проехался от Андреевки до Леруа по панфиле стояли на каждом светофоре и даже дольше чем обычно. Особенно порадовали дебилы на перекрестке у ТК Панфиловский с краном на проезжей части занимавшиеся в 18,30 вечера установкой или снятием рекламного щита - другого времени у них не нашлось. По -моему в окружной комиссии пора менять членов!
Уж если решили город тотально застраивать - пора докумекать, что надо расширять дороги - светофорами и разметкой не наиграешься!!!
Елена Буханик
5 часов назад
Было уже, проходили эти кнопки, все переломали.
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