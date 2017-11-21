Чтобы включился зеленый свет для пешеходов, надо нажать кнопку и дождаться, пока загорится зеленый. В таком режиме переходить дорогу к музыкальной школе и от неё придется с 22 ноября. Предупредите детей — если кнопку не нажать, то зеленый для перехода дороги не загорится.
Кнопки поставили на двух регулируемых переходах — на пересечении Панфиловского проспекта с улицей Болдов ручей и улицей летчика Полагушина. Это связано с переводом светофора в адаптивный режим работы, сообщил Zelenograd.ru член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович.
Такими кнопками сейчас оборудованы «зебры» на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, улиц Заводская и Радио, возле остановок «Дом мебели» на Панфиловском и «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее.
Смысл установки кнопок (официально они называются «табло вызова пешехода», ТВП) — запрещающий сигнал для транспорта не включается, когда на переходе нет людей, а значит, водители экономят время. Нажимать кнопку несколько раз не имеет смысла — достаточно одного раза. Сразу зеленый свет для пешеходов не включится, придется немного подождать. Когда поставили первую кнопку у остановки «Фабрика-прачечная», опытным путем выяснилось, что в ждать придется в среднем 30-35 секунд, но не больше 90 секунд.
Кнопки на светофорах для пешеходов появляются в рамках программы установки так называемых петлевых индуктивных детекторов на перекрестках. Они меняют фазы светофора в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. Индуктивные петли сейчас уложены на перекрестке Панфиловского проспекта с улицами Каменка и Филаретовской, на Алабушевской улице, у «Дома мебели» на Панфиловском, на пересечении улиц Заводской и Радио, возле префектуры на Центральном проспекте, у пожарной части на Солнечной аллеи, возле ТЦ «Панфиловский», на Сосновой аллее у остановки «Фабрика-прачечная».
Раньше светофоры переключали фазы стандартно, в заданном режиме по направлениям. Индуктивные детекторы реагируют на подъезжающий транспорт и разрешающий сигнал включатся быстро — никто не стоит на перекрестке лишнее время. Но водителям, привыкшим к определенному переключению фаз, надо быть внимательными — придется постоянно следить за сигналами светофора.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Семейная клиника
-
В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- НОЯБРЬ
-
Скидка на плитку Италии и
Испании 10%
установленная кнопка, только затруднит движение по этим двум направлениям и со стороны Березовая аллея, потому что светофор для пешеходов в "часы пик" будет работать чаще, чем обычно. Проходимость пешеходов здесь не маленькая. И водители будут стараться еще быстрее проскочить данный участок дороги...
Уж если решили город тотально застраивать - пора докумекать, что надо расширять дороги - светофорами и разметкой не наиграешься!!!