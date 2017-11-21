3 комментария
Дарим пиццу -закажи через приложение
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Городские автобусы иногда «перераспределяют» на 400-е маршруты. К чему это приводит? 21.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Расписание автобусов, ходящих по городу, может измениться в любой момент — зеленоградцы должны быть готовы к этому. Причина задержки автобуса — не только поломка или пробка, но и плановое перераспределение машин на более востребованные маршруты. Разбираемся с этим на примере автобуса №25.

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Маршрут №25, связывающий «старый» город с «новым» через Панфиловский проспект ходил в час пик в среднем каждые 20 минут. Но 30 октября график поменяли, увеличив интервал движения до 25 минут. А уже 7 ноября вернули прежний интервал. Узнать об изменениях можно было только специально зайдя на сайт «Мосгортранса» — никаких оповещений не было.

«Это временные изменения, они были связаны с необходимостью оперативного перераспределения автобусов на востребованные маршруты 400К и 400Т с учетом дорожно-транспортной обстановки на Пятницком шоссе в преддверии праздников, — сообщили Zelenograd.ru в „Мосгортрансе“. — На данный момент автобусы ходят по обычному расписанию».

Расписание, которое может внезапно и без предупреждения измениться, лишено смысла — обычный пассажир не будет отслеживать расписание на сайте «Мосгортранса». Теряют смысл и таблички с расписанием на остановках. Пассажирам остаются электронные табло и мобильные приложения - только они показывают реальное движение автобусов.

На жалобы о долгом ожидании конкретного автобуса «Мосгортранс» обычно отвечает, что автобус сломался или была большая пробка. Но теперь получается, что причина может быть в плановом изменении, о котором просто не сообщили пассажирам. С каких ещё зеленоградских маршрутов могут «перераспределить» автобусы на 400-е, неизвестно.

После отмены маршруток директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко в интервью Zelenograd.ru говорил, что для 400-х автобусы с других маршрутов не снимают. Сейчас, видимо, ситуация изменилась.

Поддерживаете ли вы решение «Мосгортранса» о перераспределении городских автобусов на 400-е маршруты?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 172 человека
 Реклама
Открытие торгового центра Selgros — приглашаем на работу Объявления
ентр красоты и здоровья Татьяны Слободской приглашает на празднование 10-летия — 25 ноября Объявления
Новогодние ёлки в цирке «Максимус» возле «Зеленопарка» начнутся с 23 декабря. Билеты уже в продаже. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Обсуждение
Ляляка Московская
5 часов назад
Всё было " более - менее" до отмены маршруток. Власти , видимо , посчитали , что слишком хорошо живём. Быдло должно знать своё место.

В итоге и на 400-е маршруты в часы пик жуткие очереди , и в городе с автобусами не айс.

А после застройки 2 - го и 3 - го вообще " прелесть " будет .
Roman Turaev
3 часа назад
Мне кажется проблема в самом Пятницком шоссе. Была бы выделенка, или дублёр, то оборот автобусов был бы быстрее и не нужно было бы держать бешеное количество автобусов на маршруте.
Елена Буханик
1 час назад
Кто пользуется постоянно одним и тем же маршрутом,неудобно, подходишь ко времени, а автобуса нет.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Дарим пиццу -закажи через приложение
Реклама