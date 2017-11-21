Расписание автобусов, ходящих по городу, может измениться в любой момент — зеленоградцы должны быть готовы к этому. Причина задержки автобуса — не только поломка или пробка, но и плановое перераспределение машин на более востребованные маршруты. Разбираемся с этим на примере автобуса №25.
Маршрут №25, связывающий «старый» город с «новым» через Панфиловский проспект ходил в час пик в среднем каждые 20 минут. Но 30 октября график поменяли, увеличив интервал движения до 25 минут. А уже 7 ноября вернули прежний интервал. Узнать об изменениях можно было только специально зайдя на сайт «Мосгортранса» — никаких оповещений не было.
«Это временные изменения, они были связаны с необходимостью оперативного перераспределения автобусов на востребованные маршруты 400К и 400Т с учетом дорожно-транспортной обстановки на Пятницком шоссе в преддверии праздников, — сообщили Zelenograd.ru в „Мосгортрансе“. — На данный момент автобусы ходят по обычному расписанию».
Расписание, которое может внезапно и без предупреждения измениться, лишено смысла — обычный пассажир не будет отслеживать расписание на сайте «Мосгортранса». Теряют смысл и таблички с расписанием на остановках. Пассажирам остаются электронные табло и мобильные приложения - только они показывают реальное движение автобусов.
На жалобы о долгом ожидании конкретного автобуса «Мосгортранс» обычно отвечает, что автобус сломался или была большая пробка. Но теперь получается, что причина может быть в плановом изменении, о котором просто не сообщили пассажирам. С каких ещё зеленоградских маршрутов могут «перераспределить» автобусы на 400-е, неизвестно.
После отмены маршруток директор зеленоградского автокомбината Кирилл Николенко в интервью Zelenograd.ru говорил, что для 400-х автобусы с других маршрутов не снимают. Сейчас, видимо, ситуация изменилась.
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В итоге и на 400-е маршруты в часы пик жуткие очереди , и в городе с автобусами не айс.
А после застройки 2 - го и 3 - го вообще " прелесть " будет .