Кроссовер сбил 17-летннюю зеленоградку на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате она получила несколько травм головы и сотрясение мозга.
Девушка переходила дорогу от школы № 1912 имени Бауыржана Момышулы в сторону корпуса 1824. Автомобиль Kia Sportage направлялся от Панфиловского проспекта к Новокрюковской улице и на «зебре» совершил наезд на пешехода.
Дорожный инцидент произошел в пятницу, 10 ноября, уже после наступления темноты — в 18:35. Кроссовером управлял 23-летний зеленоградец. Следует отметить, что данный пешеходный переход оборудован дополнительными средствами: «лежачими полицейскими» и мигающим желтым светофором. Однако расположен всего в нескольких метрах после поворота, если ехать именно в таком направлении: от Панфиловского проспекта в сторону Новокрюковской улицы.
Прошло всего три дня после трагедии, случившейся 7 ноября на дублере Кутузовского шоссе. Минивэн сбил другую 17-летнюю девушку. Юная зеленоградка также переходила дорогу в темноте, правда, вне «зебры». В результате девушка получила тяжелейшие травмы и впала в кому.
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