О состоянии Насти

В результате происшествия девушка получила тяжелейшие травмы, в том числе открытую черепно-мозговую и ушиб легкого, и впала в кому. Нейрохирурги провели операцию, которая длилась почти пять часов, но Настя в сознание так и не пришла.

По информации, которую мы получили от родственников, девушку вечером в пятницу, 10 ноября, перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Рошаля) — когда транспортировка стала временно возможна по жизненным показателям.

Настя по-прежнему находится в состоянии комы, на искусственной вентиляции легких и в сознание не приходила. Также ей необходимо постоянное переливание крови из-за того, что гемоглобин не держится, падает, едва попадая в организм.