С просьбой сдать кровь для 17-летней Насти, которую сбил автомобиль и которая сейчас находится в коме, обратились через соцсети ее близкие. На призыв о помощи откликнулись многие, добровольцы приехали не только из Зеленограда, но даже из Истры и Клина. Благодаря акции, банк крови зеленоградской больницы был практически полностью восстановлен уже к 11 утра, в том числе и редкие группы.
В результате происшествия девушка получила тяжелейшие травмы, в том числе открытую черепно-мозговую и ушиб легкого, и впала в кому. Нейрохирурги провели операцию, которая длилась почти пять часов, но Настя в сознание так и не пришла.
По информации, которую мы получили от родственников, девушку вечером в пятницу, 10 ноября, перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Рошаля) — когда транспортировка стала временно возможна по жизненным показателям.
Настя по-прежнему находится в состоянии комы, на искусственной вентиляции легких и в сознание не приходила. Также ей необходимо постоянное переливание крови из-за того, что гемоглобин не держится, падает, едва попадая в организм.
Одна из добровольцев написала около 11 утра в четверг, 9 ноября, прямо из пункта переливания: «Крови сдали более чем достаточно! Нас отправили обратно, очень много народу, с утра для Насти сдали кровь более 80 человек, не считая, что в приемном еще стоит около 50 человек».
В больнице для Zelenograd.ru уточнили статистику: «Адресно пришли 59 человек (среди них были родственники и друзья Анастасии), из них 32 — сдали кровь, 21 — медотводы. Удалось пополнить запасы 1, 2, 3-й групп крови. Даже кровь с отрицательным резусом, дефицит которой всегда в той или иной мере присутствовал, удалось заготовить. Правда, весь „урожай“ еще должен пройти проверку».
Дефицит донорской крови ликвидирован, сказали в больнице. Все группы с отрицательным резусом, которые в донорском светофоре еще накануне «светились» красным, после благотворительной акции приобрели желтый статус. Он означает, что крови данной группы и резус-фактора недостаточно и нужны добровольцы-доноры, но запасы выше критического минимума. С понедельника, 13 ноября, отделение будет работать в плановом режиме, то есть с 8:30 до 12 часов. Прием доноров по предварительной записи ведется по телефону: 8-499-735-62-06.
В больнице уточнили также, что не обязательно называть фамилию пациента, даже если кровь подходит по группе и резусу. А если кровь другой группы — тем более. Вашу кровь ему не перельют. Ему переливают уже готовые компоненты из банка. А цельная кровь или ее вновь собранные компоненты идут на исследование и переработку. Кровь делят на компоненты, типируют по фенотипам. В общем, нужно время, чтобы она стала пригодной для использования по назначению.
Но именно благодаря добровольцам, пришедшим в больницу 9 ноября, удалось заготовить некий объем «сырья», часть которого впоследствии пополнит банк крови. Сейчас благотворительная акция завершена. Больница и родные Насти говорят огромное спасибо всем донорам за отклик и за поддержку!
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