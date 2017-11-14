Звание «Почетный работник промышленности города Москвы» присвоено начальнику лаборатории НИИ точного машиностроения Елене Еремейко, начальнику отдела СКБ «Радэл» Владимиру Рыбачку, главному конструктору НИИ «Элпа» Дмитрию Шахворостову, замначальника отдела НПЦ «Элвис» Вячеславу Никольскому.

Такое звание присваивается за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие промышленности высокопрофессиональным рабочим, мастерам, инженерно-техническим и научным работникам за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие промышленности. Специалисты должны проработать в НИИ или на предприятии не менее 15 лет. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.



Кроме того, звание «Почетный строитель города Москвы» присвоено Владимиру Барсукову, главному инженеру НП МЖК «Зеленоград», — за большой вклад в развитие строительной отрасли.