Комментировать
Дарим пиццу -закажи через приложение
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Полиция нашла пропавшую школьницу и вернула домой 13.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Тринадцатилетнюю Анастасию Мельникову разыскали спустя три дня после ее исчезновения.

Напомним, девочка ушла из дома (корпус 1643) рано утром 8 ноября и не вернулась. Пропавшую объявили в розыск, патрульным нарядам дали ориентировки. Днем 11 ноября полицейские обнаружили школьницу у корпуса 1640, расположенного на пересечении Панфиловского проспекта и улицы Каменки напротив зеленоградского суда.

Анастасию передали ее законным представителям. Выяснилось, что девочка не в первый раз уходит из дома, не предупреждая семью о своем местонахождении.

 Реклама
Новогодние ёлки в цирке «Максимус» возле «Зеленопарка» начнутся с 23 декабря. Билеты уже в продаже. Объявления
Эндометриоз - это не приговор. Медцентр ИнтерМедикум приглашает на лечение и обследование. Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Секция Айкидо для детей 7-12 лет Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Дарим пиццу -закажи через приложение
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
Реклама