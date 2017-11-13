Тринадцатилетнюю Анастасию Мельникову разыскали спустя три дня после ее исчезновения.
Напомним, девочка ушла из дома (корпус 1643) рано утром 8 ноября и не вернулась. Пропавшую объявили в розыск, патрульным нарядам дали ориентировки. Днем 11 ноября полицейские обнаружили школьницу у корпуса 1640, расположенного на пересечении Панфиловского проспекта и улицы Каменки напротив зеленоградского суда.
Анастасию передали ее законным представителям. Выяснилось, что девочка не в первый раз уходит из дома, не предупреждая семью о своем местонахождении.
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