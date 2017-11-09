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Пропала 13-летняя Анастасия Мельникова. Помогите найти 09.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Родные разыскивают 13-летнюю Анастасию Мельникову. Девочка ушла из дома (корпус 1643 в Зеленограде) восемь часов утра в среду, 8 ноября, и не вернулась.

Приметы. На вид девушке 17 лет. Рост 175 см, плотное телосложение. Лицо круглое, длинные прямые волосы темного цвета. Зеленые глаза.

Была одета в кожаную черную куртку, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки.

Полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшей девочки. Информацию о местонахождении Анастасии можно сообщить по телефонам:

• 8 (499) 710-06-31

• 8 (499) 731-08-32 (телефон дежурной части УВД по Зеленоградскому административному округу)

• 102 (с мобильного телефона — 112).

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