Родные разыскивают 13-летнюю Анастасию Мельникову. Девочка ушла из дома (корпус 1643 в Зеленограде) восемь часов утра в среду, 8 ноября, и не вернулась.

Приметы. На вид девушке 17 лет. Рост 175 см, плотное телосложение. Лицо круглое, длинные прямые волосы темного цвета. Зеленые глаза.

Была одета в кожаную черную куртку, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки.