Управа района Савелки резко поменяла своё мнение о судьбе проверенных временем тропинок у городского пруда. На просьбу заасфальтировать тропинки сначала отвечали решительным отказом, а теперь обещают учесть привычки людей. Рассказываем, как чиновники объясняют такую резкую перемену.
Бульвар и сквер появились на месте пустыря между 7 микрорайоном и Большим городским прудом этим летом. Но люди ходят удобными путями, поэтому протоптали дорожки по траве — от остановки «Центр «Ювелир» к плотине, мимо забора спорткомплекса. Это кратчайший путь, к которому они привыкли.
На просьбу жительницы округа заасфальтировать эти дорожки — всё равно же там будут ходить, — чтобы не портить газон, в интернет-приемной префектуры ответили отказом. Весной газон восстановят, говорится в ответе, подписанном главой управы района Савелки Андреем Макшанцевым.
Также Макшенцев отметил, что территория «обустроена прекрасными прогулочными дорожками, имеющими качественное плиточное покрытие», а жители «открыто выражают благодарность за объем и качество выполненных работ» — хотя речь идет совсем не об этом.
Спустя неделю заместитель главы управы района Сергей Князев сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня», что проектировщики не учли кратчайших путей, по которым ходят люди.
«Есть определенные маршруты-тропы, которые не могут измениться со временем, — сказал Князев. — Наверное, нам надо было изначально несколько дорожек оставить. Мы надеялись, что люди откажутся от более прямых коротких маршрутов».
Путь от остановки возле ледового дворца к предприятиям Южной промзоны удлинился метров на 200, признал замглавы управы. Он сообщил, что управа изыскивает возможности сделать эти упущенные на стадии проектирования дорожки.
В частности, надо заранее сделать дорожку возле пляжа к Озерной аллее — хоть она пока не протоптана, но непременно будет, поскольку люди срезают там дорогу. А существующая древесная дорожка проходит левее этой народной тропы.
Это далеко не единичный пример устройства бульваров или парков без учета народных троп, которые бесполезно засыпать землей, — все равно появятся на прежнем месте. Например, на бульваре в 20 микрорайоне протоптана по газону широкая тропа от корпуса 2010 в сторону 2022 и 2024. Видно, что по ней ходят часто и много.
И это естественно, ведь асфальтовая дорожка уводит в сторону от кратчайшего пути. Управа района Крюково ответила на письмо жителя об этой проблеме: «Ваши пожелания по обустройству дополнительных пешеходных дорожек будут учтены».
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