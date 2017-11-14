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Власти признали, что надо асфальтировать дорожки, протоптанные людьми. И очень смешно объяснили прежний отказ 14.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Управа района Савелки резко поменяла своё мнение о судьбе проверенных временем тропинок у городского пруда. На просьбу заасфальтировать тропинки сначала отвечали решительным отказом, а теперь обещают учесть привычки людей. Рассказываем, как чиновники объясняют такую резкую перемену.

Фото: Zelenograd.ru
Засыпем ваши тропинки

Бульвар и сквер появились на месте пустыря между 7 микрорайоном и Большим городским прудом этим летом. Но люди ходят удобными путями, поэтому протоптали дорожки по траве — от остановки «Центр «Ювелир» к плотине, мимо забора спорткомплекса. Это кратчайший путь, к которому они привыкли.

На просьбу жительницы округа заасфальтировать эти дорожки — всё равно же там будут ходить, — чтобы не портить газон, в интернет-приемной префектуры ответили отказом. Весной газон восстановят, говорится в ответе, подписанном главой управы района Савелки Андреем Макшанцевым.

Также Макшенцев отметил, что территория «обустроена прекрасными прогулочными дорожками, имеющими качественное плиточное покрытие», а жители «открыто выражают благодарность за объем и качество выполненных работ» — хотя речь идет совсем не об этом.

«Мы надеялись, что люди откажутся от более прямых коротких маршрутов»

Спустя неделю заместитель главы управы района Сергей Князев сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня», что проектировщики не учли кратчайших путей, по которым ходят люди.

«Есть определенные маршруты-тропы, которые не могут измениться со временем, — сказал Князев. — Наверное, нам надо было изначально несколько дорожек оставить. Мы надеялись, что люди откажутся от более прямых коротких маршрутов».

Путь от остановки возле ледового дворца к предприятиям Южной промзоны удлинился метров на 200, признал замглавы управы. Он сообщил, что управа изыскивает возможности сделать эти упущенные на стадии проектирования дорожки.

В частности, надо заранее сделать дорожку возле пляжа к Озерной аллее — хоть она пока не протоптана, но непременно будет, поскольку люди срезают там дорогу. А существующая древесная дорожка проходит левее этой народной тропы.

Пожелания о тропинках обещают учесть

Это далеко не единичный пример устройства бульваров или парков без учета народных троп, которые бесполезно засыпать землей, — все равно появятся на прежнем месте. Например, на бульваре в 20 микрорайоне протоптана по газону широкая тропа от корпуса 2010 в сторону 2022 и 2024. Видно, что по ней ходят часто и много.

И это естественно, ведь асфальтовая дорожка уводит в сторону от кратчайшего пути. Управа района Крюково ответила на письмо жителя об этой проблеме: «Ваши пожелания по обустройству дополнительных пешеходных дорожек будут учтены».

Откажетесь ли вы от прямой и короткой дороги в пользу более длинной, но с твердым покрытием?
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Обсуждение
Юрий Евстифеев
7 часов назад
"Сюда не зарастет народная тропа..." - любите Пушкина.
rbf@inbox.ru
6 часов назад
Прежде чем класть асфальт хз куда, сначала посмотрите где народ тропинки протопчет-вот туда потом и кладите, а не наоборот.
Елена Буханик
5 часов назад
Не верю я что-то в добровольное асфальтирование тропинок. Намедне опять во втором районе народную тропу перекопали засыпали землей, но уже рядом протоптали дублер. А одна дорожка была заасфальтирована за 152 поликлиникой, так ее засыпали землей и травку посадили. Маразм крепчает.
A T
4 часа назад
А я подожду ещё, чего в итоге добьётся или не добьётся управа Силино. Например, часто хожу на Школьном, там даже не новая бульварная зона, а дорожки, которые я помню с раннего детства, как были ужасны, так и остались. У восточного берега сейчас особенно живописная грязища.
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