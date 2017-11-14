Засыпем ваши тропинки

Бульвар и сквер появились на месте пустыря между 7 микрорайоном и Большим городским прудом этим летом. Но люди ходят удобными путями, поэтому протоптали дорожки по траве — от остановки «Центр «Ювелир» к плотине, мимо забора спорткомплекса. Это кратчайший путь, к которому они привыкли.

На просьбу жительницы округа заасфальтировать эти дорожки — всё равно же там будут ходить, — чтобы не портить газон, в интернет-приемной префектуры ответили отказом. Весной газон восстановят, говорится в ответе, подписанном главой управы района Савелки Андреем Макшанцевым.

Также Макшенцев отметил, что территория «обустроена прекрасными прогулочными дорожками, имеющими качественное плиточное покрытие», а жители «открыто выражают благодарность за объем и качество выполненных работ» — хотя речь идет совсем не об этом.