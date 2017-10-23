В процессе летнего благоустройства тропинку засыпали землей, засеяли травой и посадили ёлки. «Я честно пробовала найти путь от плотины к пешеходному переходу так, чтобы не топтать новый газон — нет такого пути», написала в префектуру жительница 6 микрорайона. Другие, видимо, тоже искали и не нашли, потому что тропинка вдоль ограды спорткомплекса снова протоптана. Женщина попросила заасфальтировать эту тропинку — пусть она будет узкая, зато не придётся топтать газон.

Ходят по газонам не только в этом месте — тропинки уже протоптаны по газонам от бульвара к парковкам и остановке «Озерная аллея». Люди выбирают оптимальные пути, а при устройстве бульвара, похоже, этого не предусмотрели.



Сделать дополнительные дорожки, чтобы люди не ходили по газонам, можно было бы в следующем году — будет второй этап благоустройства территории между Сосновой аллей, Озёрной аллеей и городским прудом. Правда, управа уже запланировала на этот этап посадку деревьев и кустов.



Протоптанные людьми дорожки нередко не только не асфальтируют, но снова засыпают землей и засевают травой. Почему так происходит, читайте ниже.