Когда на месте нового бульвара был пустырь, люди протоптали тропинку, чтобы кратчайшим путем идти к предприятиям Южной промзоне на работу. При планировании бульвара существующие тропинки не учли и положили плитку не там, где удобно людям и где они привыкли ходить.
В процессе летнего благоустройства тропинку засыпали землей, засеяли травой и посадили ёлки. «Я честно пробовала найти путь от плотины к пешеходному переходу так, чтобы не топтать новый газон — нет такого пути», написала в префектуру жительница 6 микрорайона. Другие, видимо, тоже искали и не нашли, потому что тропинка вдоль ограды спорткомплекса снова протоптана. Женщина попросила заасфальтировать эту тропинку — пусть она будет узкая, зато не придётся топтать газон.
Ходят по газонам не только в этом месте — тропинки уже протоптаны по газонам от бульвара к парковкам и остановке «Озерная аллея». Люди выбирают оптимальные пути, а при устройстве бульвара, похоже, этого не предусмотрели.
Сделать дополнительные дорожки, чтобы люди не ходили по газонам, можно было бы в следующем году — будет второй этап благоустройства территории между Сосновой аллей, Озёрной аллеей и городским прудом. Правда, управа уже запланировала на этот этап посадку деревьев и кустов.
Протоптанные людьми дорожки нередко не только не асфальтируют, но снова засыпают землей и засевают травой. Почему так происходит, читайте ниже.
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Если кому-то не нравятся места расположения дорожек, то это не даёт право вытаптывать газоны. Пишите в префектуру, если вас что-то не устраивает.
Я просто провожу аналогию. Допустим я все время паркую свою машину на газоне потому что мне так удобно, в 50 метрах сделали парковку, а я все равно паркуюсь на газоне потому что мне так удобно. Ну бред же?)
И вторая тропа, от того же места к южному берегу. Там регулярно вытаптывают регулярно засыпаемую землёй тропинку. Как на этих дорожках развозится грязь, люди растаптывают рядом. Газон в соответствующем состоянии.
С одной стороны - да, нельзя портить газон. С другой - есть здравый смысл, в конце концов. То, чем будут пользоваться люди, следует проектировать таким образом, чтобы использовать было удобно. Чтобы было функционально. Потому что для людей, а не ради картинки. В том числе, и пешеходные дорожки.
Или давайте уже пришивать рукава к брюкам в районе задних карманов и говорить, что, мол, и так привыкнете носить. Потому что конструктор одежды так спроектировал. он так видит. Красивее так, оригинальнее. Ну и что, что неудобно.
И я ни в коем случае не оправдываю авторов этого обустройства, в указанном выше голосовании я тоже проголосовал за асфальтирование дорожек, это логично. Однако топтать асфальт тоже не комильфо. Да и если вы написали власти, а вам прислали отписку, это же все равно не даёт право топтать газон))